Вкуснейший пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво
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Известный ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал видео пошагового рецепта пирога с черникой. По словам кулинара, бывает так, что «хочется чего-то, но не знаешь чего», в такой момент лучше приготовить вкуснейший пирог с черникой – самой полезной ягодой.
Рецепт пирог с черникой от Эктора Хименес-Браво
Для приготовления пирога с ягодами вам понадобиться:
Для теста:
- Мука — 500 г;
- Масло сливочное — 400 г;
- Сахар — 100 г;
- Соль — 10 г;
- Желтки — 4 шт.
Для начинки:
- Черника — 500 г;
- Крахмал кукурузный — 10 г;
- Сахар — 15 г.
Способ приготовления сладкой выпечки:
В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и замешать тесто до однородности.
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Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравнять в форму и положить в холодильник.
Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.
На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.
Запекать 25-30 минут при 175 градусах. После запекания дать пирогу остыть, достать из формы и наслаждаться вкусом.
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