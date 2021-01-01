Узнайте, как приготовить пирог с летними ягодами от судьи «МастерШеф».

Вкуснейший пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво instagram.com/hectorjimenezbravo

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Известный ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал видео пошагового рецепта пирога с черникой. По словам кулинара, бывает так, что «хочется чего-то, но не знаешь чего», в такой момент лучше приготовить вкуснейший пирог с черникой – самой полезной ягодой.

Рецепт пирог с черникой от Эктора Хименес-Браво

Для приготовления пирога с ягодами вам понадобиться:

Для теста:

Мука — 500 г;

Масло сливочное — 400 г;

Сахар — 100 г;

Соль — 10 г;

Желтки — 4 шт.

Для начинки:

Черника — 500 г;

Крахмал кукурузный — 10 г;

Сахар — 15 г.

Способ приготовления сладкой выпечки:

В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и замешать тесто до однородности.

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Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравнять в форму и положить в холодильник.

Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.

На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.

Запекать 25-30 минут при 175 градусах. После запекания дать пирогу остыть, достать из формы и наслаждаться вкусом.

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