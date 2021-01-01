Синдром бедности: как выявить и избавиться

Для того чтобы заработать первый миллион нужно избавиться от синдрома бедности.

Психологи утверждают, что различие между бедными и богатыми кроется, прежде всего, в особенностях мышления. Бедным присущи ряд поведенческих сценариев, которые никогда не увидите у состоятельных людей. Каковы признаки «синдрома бедности» и как от них избавиться – читай на Ivona.

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Синдром бедности: 5 главных признаков

Тратить все деньги до копейки. Сколько бы денег вы не заработали и с каким трудом они вам достались – вы все спускаете до копейки. Вы не способны планировать свой бюджет и часто бываете заложником необдуманных решений и покупок. Нередко берете потребительские кредиты и микрозаймы. Для таких людей обладание конкретной вещью более ценно, чем мысли о будущем. Именно поэтому они не могут откладывать деньги со своего дохода, они, как правило, воспринимают деньги как средство существования, а не как источник роста.

Сколько бы денег вы не заработали и с каким трудом они вам достались – вы все спускаете до копейки. Вы не способны планировать свой бюджет и часто бываете заложником необдуманных решений и покупок. Нередко берете потребительские кредиты и микрозаймы. Для таких людей обладание конкретной вещью более ценно, чем мысли о будущем. Именно поэтому они не могут откладывать деньги со своего дохода, они, как правило, воспринимают деньги как средство существования, а не как источник роста. Завидовать богатым. Зависть – один из признаков бедных людей. Ну а завидовать богатым – главное занятие. Люди с синдромом бедности очень завидуют богатым, и считают, что абсолютно все из них нажили свои капиталы нечестно. Богатые у тебя ассоциируются с негативом, а у бедняков наоборот положительный образ. Если у вас есть подобные мысли, вам стоит задуматься и начать менять свое мышление.

Зависть – один из признаков бедных людей. Ну а завидовать богатым – главное занятие. Люди с синдромом бедности очень завидуют богатым, и считают, что абсолютно все из них нажили свои капиталы нечестно. Богатые у тебя ассоциируются с негативом, а у бедняков наоборот положительный образ. Если у вас есть подобные мысли, вам стоит задуматься и начать менять свое мышление. Окружать себя бедными людьми. Бедные люди стараются окружать себя друзьями из «своего круга». Если вдруг друг детства разбогател, то он автоматически исключается из круга общения. Также у таких людей есть внутренний страх перед богатыми людьми, если вдруг приходится с ними контактировать.

Бедные люди стараются окружать себя друзьями из «своего круга». Если вдруг друг детства разбогател, то он автоматически исключается из круга общения. Также у таких людей есть внутренний страх перед богатыми людьми, если вдруг приходится с ними контактировать. Хранить старые вещи. Накопительство – еще одна черта человека с синдромом бедняка. Он никогда не выкидывает старые и непригодные для повторного использования вещи и всегда может назвать причину, в какой ситуации они могут ему пригодиться в будущем. В итоге все ящики и шкафы наполнены хламом, который никогда не используется. Стоит помнить, чтобы впустить в дом новое, нужно для него освободить место, выкинув старье.

Накопительство – еще одна черта человека с синдромом бедняка. Он никогда не выкидывает старые и непригодные для повторного использования вещи и всегда может назвать причину, в какой ситуации они могут ему пригодиться в будущем. В итоге все ящики и шкафы наполнены хламом, который никогда не используется. Стоит помнить, чтобы впустить в дом новое, нужно для него освободить место, выкинув старье. Экономия на всем. Люди с синдромом бедности экономят всегда и на всем. Они готовы час ехать в магазин, где продукты на пару гривен дешевле. Также такие люди фанаты скидок и всевозможных акций. Но стоит помнить, что дешевые товары некачественные и недолговечные, поэтому в итоге они теряют больше денег и главный ресурс – время.

Как избавиться от синдрома бедности

С признаками синдрома бедняка мы уже определились, теперь осталось узнать, как от них избавиться.

Возьмите ответственность за свою жизнь. Поймите, что во всех ваших проблемах виноваты исключительно вы сами, а не родители, начальник или государство. Только после осознания и принятия этого факта вы сможете, что менять в своей жизни. Измените свое окружение. Нет, не нужно избегать родственников, стоит просто найти людей, которые вас вдохновляют и преуспевают в своей сфере. Общение с ними вас может многому научить. Избавьтесь от негатива и зависти. Измените свои утверждения о деньгах с негативных на позитивные, помните, все что происходит с вами является отражением внутреннего мира. Перестаньте завидовать успешным людям, воспринимайте их как источник вдохновения. Поставьте перед собой конкретную цель. Эта цель должна быть ограничена во времени: например, заработать к концу года определенную сумму денег или совершить крупную покупку. Помогайте другим. Не стоит забывать и о помощи другим, ведь важно не только получать, но и отдавать. Стоит запланировать определенный процент дохода на приятные подарки и благотворительность.

Автор: Ксения Бреславская

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