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Чтобы картофель для дерунов не темнел: 5 советов

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Тесто для дерунов, которые не темнеет – мечта многих хозяек! Давайте узнаем, что нужно делать, чтобы картофель для дерунов не темнел.
Что делать, чтобы картофель для дерунов не темнел
Что делать, чтобы картофель для дерунов не темнел
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  • Для того, чтобы деруны не приобрели малоаппетитный темный цвет, необходимо в натертую картофельную смесь добавить одну столовую ложку сметаны или любого другого кисломолочного продукта.
  • Также в деруны можно добавить натертую на терке сырую луковицу. Лук препятствует потемнению картофеля и придает блюду воздушность и аромат.
  • Чтобы сырой тёртый картофель не потемнел, можно влить в него немного горячего молока.
  • В приготовлении аппетитных, румяных дерунов главное не медлить! Натертый картофель необходимо отжать, смешать с остальными ингредиентами и быстренько обжарить, ведь картофель от взаимодействия с воздухом окисляется и неизбежно темнеет.
  • А еще можно использовать не терку, а кухонный комбайн. Тогда картофель не успеет потемнеть. 

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