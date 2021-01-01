Певица раскрыла секрет хлеба, от которого она не толстеет.

Чиабатта: фирменный и простой рецепт от Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

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Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно призналась в харасменте со стороны Константина Меладзе, снова потрясла поклонников. На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео пошагового рецепта хлеба без замеса – чиабатты.

«В личных сообщениях у меня все спрашивают рецепт моей фирменной чиабаты. Поэтому показываю вам, как сделать заготовку, а завтра уже буду выпекать», — сказала Полякова.

Отметим, что чиабатта – это итальянский пшеничный хлеб, выпекаемый с использованием закваски, дрожжей и оливкового масла.

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