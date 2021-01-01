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ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов

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Придя домой после прогулки  по лесу с корзиной свежего урожая и хорошим настроением, вооружитесь рецептами и начинайте готовить.
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
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Паста с грибами и мясом

Ингредиенты:

  • говядина – 250-300 г.
  • грибы (по вашему усмотрению) – 200-250 г.
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • соль - по вкусу.
  • сливочное масло
  • макароны – 400 г.

Способ приготовления:

  1. Мясо вымойте и нарежьте маленькими кубиками. 
  2. Налейте в сковороду растительное масло и обжарьте на умеренном огне до готовности, посолите. 
  3. Грибы промойте в проточной воде и нарежьте.
  4. В отдельной сковороде на сливочном масле обжарьте грибы, до испарения всей жидкости, посолите.
  5. В глубокой сковороде смешайте мясо и грибы, поставьте на огонь. Добавьте 3-4 ст. ложки воды. Тушите соус, аккуратно помешивая, в течение примерно 20-30 минут.
  6. Тем временем отварите макароны. Процедите и смажьте сливочным маслом. Выложите на тарелку с соусом.

Грибы в красном вине 
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
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Ингредиенты:

  • сухие белые грибы – 20 г.
  • говядина – 700 г.
  • шампиньоны – 500 г.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика.
  • томат-паста – 2 ст. л.
  • сухое красное вино – 180 мл.
  • сухой тимьян
  • лавровый лист
  • петрушка – пучок.
  • сахар – 2–3 ч. л.
  • соль, перец - по вкусу.
  • растительное масло - для жарки.

Способ приготовления:

  1. Сухие грибы залейте стаканом кипятка и оставьте на 30 минут. Затем мелко нарежьте, настой процедить и сохраните. 
  2. Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками среднего размера. Шампиньоны разрежьте пополам.
  3. Лук очистите и крупно порежьте. Чеснок и петрушку мелко порубите. 
  4. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло и обжарьте шампиньоны 7-10 минут до золотистого цвета. Переложите в миску и отставьте. 
  5. Добавьте в сковороду еще немного растительного масла, разогрейте его и обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки. В конце обжаривания добавьте лук и обжарьте вместе с мясом 1-2 минут.
  6. Добавьте в сковороду нарезанные сухие грибы, перемешайте. Влейте грибной настой и томатную пасту, соль, тимьян и лавровый лист.
  7. Влейте вино и 250 мл воды, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 1 час.
  8. Добавьте сахар, шампиньоны и готовьте еще 20 минут.
  9. За минуту до снятия с огня положите в сковороду чеснок и петрушку, быстро перемешать и тут же снимите с огня.

Суп с грибами и белой фасолью 

Ингредиенты:

  • мясной бульон – 1700 мл.
  • лесные грибы – 450 г.
  • белая фасоль – 100 г.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 1–2 зубчика.
  • морковь – 1 шт.
  • лавровый лист.
  • соль, перец - по вкусу.
  • растительное масло - для обжаривания
  • резаный шнит-лук или любая другая зелень.

Способ приготовления:

  1. Фасоль залейте кипятком и дайте настояться в течение 2 часов. Слейте воду с фасоли и залейте фасоль 200 мл бульона. Варите до готовности, примерно 1 час.
  2. Грибы почистите, порежьте на дольки или пластинки, обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
  3. Лук мелко нарежьте и порубите чеснок, морковь натрите на терке.
  4. В отдельной сковороде на небольшом количестве растительного масла обжарьте лук, чеснок и морковь до мягкого состояния последней.
  5. В кастрюлю добавьте обжаренные овощи и сваренную фасоль, вместе с отваром.
  6. Посолите суп по вкусу, приправив молотым черным перцем, добавив лавровый лист.
  7. Доведите до кипения, выключите и подержите под крышкой на плите ещё 10 минут.

Грибной гратен 
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
Pinterest.com

Ингредиенты:

  • картофель – 725 г.
  • грибы смесь – 350 г.
  • сливки жирные – 400 мл.
  • молоко жирное – 250 мл.
  • чеснок – 1 зубчик.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • масло сливочное – 25 г.

Способ приготовления:

  1. Лук мелко нарежьте. Чеснок растолките. Нагрейте духовку до 170 градусов. 24-сантиметровую форму для запекания глубиной 5 см смажьте маслом и обжаривайте в ней лук в течение 15 минут, до мягкости.
  2. Добавьте чеснок и подержите на огне еще 3 минуты.
  3. Нарежьте картофель очень тонкими кружками, грибы – пластинками чуть большей толщины.
  4. Выложите картофель, грибы и лук слоями в форму, приправьте солью и перцем.
  5. Перемешайте сливки с молоком, залейте овощи с грибами в форме. Запекайте в течение полутора часов, до полной готовности картофеля.

Кстати:

Чтобы сохранить аромат лесных грибов, лучше их не чистить и не мыть, а просто протереть сначала влажной, а затем сухой тряпочкой. Чистят только грибы со слизистой клейкой шляпкой и некоторые виды трубчатых грибов. 

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Теги: грибы, блюда с грибами
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