ТОП-4 вкуснейших блюда из грибов
Придя домой после прогулки по лесу с корзиной свежего урожая и хорошим настроением, вооружитесь рецептами и начинайте готовить.
Паста с грибами и мясом
Ингредиенты:
- говядина – 250-300 г.
- грибы (по вашему усмотрению) – 200-250 г.
- растительное масло – 3 ст. л.
- соль - по вкусу.
- сливочное масло
- макароны – 400 г.
Способ приготовления:
- Мясо вымойте и нарежьте маленькими кубиками.
- Налейте в сковороду растительное масло и обжарьте на умеренном огне до готовности, посолите.
- Грибы промойте в проточной воде и нарежьте.
- В отдельной сковороде на сливочном масле обжарьте грибы, до испарения всей жидкости, посолите.
- В глубокой сковороде смешайте мясо и грибы, поставьте на огонь. Добавьте 3-4 ст. ложки воды. Тушите соус, аккуратно помешивая, в течение примерно 20-30 минут.
- Тем временем отварите макароны. Процедите и смажьте сливочным маслом. Выложите на тарелку с соусом.
Грибы в красном вине
Ингредиенты:
- сухие белые грибы – 20 г.
- говядина – 700 г.
- шампиньоны – 500 г.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика.
- томат-паста – 2 ст. л.
- сухое красное вино – 180 мл.
- сухой тимьян
- лавровый лист
- петрушка – пучок.
- сахар – 2–3 ч. л.
- соль, перец - по вкусу.
- растительное масло - для жарки.
Способ приготовления:
- Сухие грибы залейте стаканом кипятка и оставьте на 30 минут. Затем мелко нарежьте, настой процедить и сохраните.
- Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками среднего размера. Шампиньоны разрежьте пополам.
- Лук очистите и крупно порежьте. Чеснок и петрушку мелко порубите.
- Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло и обжарьте шампиньоны 7-10 минут до золотистого цвета. Переложите в миску и отставьте.
- Добавьте в сковороду еще немного растительного масла, разогрейте его и обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки. В конце обжаривания добавьте лук и обжарьте вместе с мясом 1-2 минут.
- Добавьте в сковороду нарезанные сухие грибы, перемешайте. Влейте грибной настой и томатную пасту, соль, тимьян и лавровый лист.
- Влейте вино и 250 мл воды, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 1 час.
- Добавьте сахар, шампиньоны и готовьте еще 20 минут.
- За минуту до снятия с огня положите в сковороду чеснок и петрушку, быстро перемешать и тут же снимите с огня.
Суп с грибами и белой фасолью
Ингредиенты:
- мясной бульон – 1700 мл.
- лесные грибы – 450 г.
- белая фасоль – 100 г.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 1–2 зубчика.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист.
- соль, перец - по вкусу.
- растительное масло - для обжаривания
- резаный шнит-лук или любая другая зелень.
Способ приготовления:
- Фасоль залейте кипятком и дайте настояться в течение 2 часов. Слейте воду с фасоли и залейте фасоль 200 мл бульона. Варите до готовности, примерно 1 час.
- Грибы почистите, порежьте на дольки или пластинки, обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
- Лук мелко нарежьте и порубите чеснок, морковь натрите на терке.
- В отдельной сковороде на небольшом количестве растительного масла обжарьте лук, чеснок и морковь до мягкого состояния последней.
- В кастрюлю добавьте обжаренные овощи и сваренную фасоль, вместе с отваром.
- Посолите суп по вкусу, приправив молотым черным перцем, добавив лавровый лист.
- Доведите до кипения, выключите и подержите под крышкой на плите ещё 10 минут.
Грибной гратен
Ингредиенты:
- картофель – 725 г.
- грибы смесь – 350 г.
- сливки жирные – 400 мл.
- молоко жирное – 250 мл.
- чеснок – 1 зубчик.
- лук репчатый – 1 шт.
- масло сливочное – 25 г.
Способ приготовления:
- Лук мелко нарежьте. Чеснок растолките. Нагрейте духовку до 170 градусов. 24-сантиметровую форму для запекания глубиной 5 см смажьте маслом и обжаривайте в ней лук в течение 15 минут, до мягкости.
- Добавьте чеснок и подержите на огне еще 3 минуты.
- Нарежьте картофель очень тонкими кружками, грибы – пластинками чуть большей толщины.
- Выложите картофель, грибы и лук слоями в форму, приправьте солью и перцем.
- Перемешайте сливки с молоком, залейте овощи с грибами в форме. Запекайте в течение полутора часов, до полной готовности картофеля.
Кстати:
Чтобы сохранить аромат лесных грибов, лучше их не чистить и не мыть, а просто протереть сначала влажной, а затем сухой тряпочкой. Чистят только грибы со слизистой клейкой шляпкой и некоторые виды трубчатых грибов.
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