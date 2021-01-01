Несколько красивых идей для макияжа выходного дня.

Красная помада на губах

Читай также: Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару

В выходной не грех позволить себе сразу два акцента в макияже: на губах и на глазах. Например, классический вариант «красные губы плюс черные стрелки» никогда не выходит из моды. С дымчатым макияжем глаз отлично сочетается не только классический черный, но и любой другой цвет теней или карандаша, подходящий вашему типу внешности - от коричневого до золотистого.

Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа Pinterest

Естественный макияж

Нежно-персиковые тени на веках, слегка подкрашенные ресницы и помада естественного оттенка - вот идеальный вариант для любительниц минимализма и романтики.

Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа Pinterest

Smoky eyes

Хотите, чтобы макияж выходного дня выглядел дерзким и роковым? Тогда на верхнее веко нанесите темно-серые тени, а слизистую проработайте черным кайалом. Финальный штрих - тушь для создания эффекта кукольных ресниц.

Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа Pinterest

Глиттер

Читай также: ТОП-7 способов красиво уложить челку

Хотите ярче всех сиять в ночи, ловя на себе свет софитов и восторженные взгляды окружающих? Используйте глиттер, который уместно будет смотреться не только на глазах, но и скулах. Небольшой лайфхак: наносите глиттер подушечками пальцев или широкой плоской кистью на центр подвижного века. Это сделает глаза более выразительными.

Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа Pinterest

Макияж с фиолетовыми тенями

В этом летнем сезоне в моду вновь вошел мономакияж глаз, выполненный с помощью одного оттенка теней. Фиолетовый растушуйте по всей поверхности век (если тени - классические пудровые) или нанесите небрежными мазками (если тени кремовые).

Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.