Образ выходного дня: ТОП-5 вариантов самого красивого макияжа
Красная помада на губах
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В выходной не грех позволить себе сразу два акцента в макияже: на губах и на глазах. Например, классический вариант «красные губы плюс черные стрелки» никогда не выходит из моды. С дымчатым макияжем глаз отлично сочетается не только классический черный, но и любой другой цвет теней или карандаша, подходящий вашему типу внешности - от коричневого до золотистого.
Естественный макияж
Нежно-персиковые тени на веках, слегка подкрашенные ресницы и помада естественного оттенка - вот идеальный вариант для любительниц минимализма и романтики.
Smoky eyes
Хотите, чтобы макияж выходного дня выглядел дерзким и роковым? Тогда на верхнее веко нанесите темно-серые тени, а слизистую проработайте черным кайалом. Финальный штрих - тушь для создания эффекта кукольных ресниц.
Глиттер
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Хотите ярче всех сиять в ночи, ловя на себе свет софитов и восторженные взгляды окружающих? Используйте глиттер, который уместно будет смотреться не только на глазах, но и скулах. Небольшой лайфхак: наносите глиттер подушечками пальцев или широкой плоской кистью на центр подвижного века. Это сделает глаза более выразительными.
Макияж с фиолетовыми тенями
В этом летнем сезоне в моду вновь вошел мономакияж глаз, выполненный с помощью одного оттенка теней. Фиолетовый растушуйте по всей поверхности век (если тени - классические пудровые) или нанесите небрежными мазками (если тени кремовые).
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