«Божественный» рецепт соленого чизкейка от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, телеведущий и победитель 5 сезона шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко порадовал своих подписчиков новым рецептом. На этот раз 34-летний шеф-повар решил рассказать в Инстаграм, как приготовить соленый чизкейк. Другое название блюда – сырный пирог с томатами.
«Этот рецепт божественный. Точка. Вы берете ржаную муку, творог, помидоры, бам. Во рту взрыв. В сердце взрыв. В мозгу взрыв. Простота, что эмоционально убивает и перерождает. Вы становитесь счастливее. Этот пирог, кстати, следующая моя попытка научить вас работать с ржаной мукой», - заинтриговал фанов Клопотенко.
Ингредиенты для соленого чизкейка
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По словам Евгения, для приготовления «божественного» чизкейка вам понадобятся:
- 200 г. пшеничной муки
- 150 г. ржаной муки
- 150 г. сливочного масла
- 4 яйца
- 600 г. творога
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- помидоры черри
- Сахар
- Соль
- орегано
Пошаговая инструкция по приготовлению соленого чизкейка от Евгения Клопотенко
- Берете 200 г. пшеничной муки, 150 г. ржаного, 1/2 чайной ложки сахара, 150 г. нарезанного или натертого холодного сливочного масла. Перетираете это все руками до получения масляных крошек. Добавляете яйцо и перемешиваете. У вас получилось песочное тесто. Если масса слишком сухая, то добавьте по 1 столовой ложке холодной воды, пока тесто не перестанет рассыпаться в руках.
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- Делаем начинку. 500-600 г. творога (жирность 5%) взбиваем с 3 яйцами, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. кукурузного крахмала. Делаете блендером бжик-бжик, пока масса не станет кремовой и однородной.
- Охлажденное тесто раскатайте, положите в форму, залейте сырным кремом, воткните помидоры черри, посыпьте орегано и пеките 35-40 минут при 180 градусах.
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