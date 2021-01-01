«Божественный» рецепт соленого чизкейка от Евгения Клопотенко

Победитель «МастерШефа 5» Евгений Клопотенко подсказал, как приготовить вкусный сырный пирог с томатами.

Известный украинский кулинарный эксперт, телеведущий и победитель 5 сезона шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко порадовал своих подписчиков новым рецептом. На этот раз 34-летний шеф-повар решил рассказать в Инстаграм, как приготовить соленый чизкейк. Другое название блюда – сырный пирог с томатами.

«Этот рецепт божественный. Точка. Вы берете ржаную муку, творог, помидоры, бам. Во рту взрыв. В сердце взрыв. В мозгу взрыв. Простота, что эмоционально убивает и перерождает. Вы становитесь счастливее. Этот пирог, кстати, следующая моя попытка научить вас работать с ржаной мукой», - заинтриговал фанов Клопотенко.

Ингредиенты для соленого чизкейка

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По словам Евгения, для приготовления «божественного» чизкейка вам понадобятся:

200 г. пшеничной муки

150 г. ржаной муки

150 г. сливочного масла

4 яйца

600 г. творога

1 ст. л. кукурузного крахмала

помидоры черри

Сахар

Соль

орегано

Пошаговая инструкция по приготовлению соленого чизкейка от Евгения Клопотенко

Берете 200 г. пшеничной муки, 150 г. ржаного, 1/2 чайной ложки сахара, 150 г. нарезанного или натертого холодного сливочного масла. Перетираете это все руками до получения масляных крошек. Добавляете яйцо и перемешиваете. У вас получилось песочное тесто. Если масса слишком сухая, то добавьте по 1 столовой ложке холодной воды, пока тесто не перестанет рассыпаться в руках. Читай также: Что такое Хагельслаг и как его приготовить дома? Сделайте шарик, оберните пленкой и отправьте тесто остывать от ваших пылких рук в холодильник на 20 минут. Делаем начинку. 500-600 г. творога (жирность 5%) взбиваем с 3 яйцами, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. кукурузного крахмала. Делаете блендером бжик-бжик, пока масса не станет кремовой и однородной. Охлажденное тесто раскатайте, положите в форму, залейте сырным кремом, воткните помидоры черри, посыпьте орегано и пеките 35-40 минут при 180 градусах.

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