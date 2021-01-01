Настя Каменских поделилась рецептом любимого блюда

Певица Настя Каменских показала, как с простых продуктов сделать очень вкусную пасту.

Настя Каменских не только талантливая исполнительница, но и еще отличная хозяйка. 33-летняя знаменитость часто радует своих гостей и мужа, рэпера Потапа, вкусными блюдами. Кроме того, певица иногда делиться с подписчиками любимыми рецептами.

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Так, 9 марта, Настя на своей странице в Инстаграм обнародовала короткое видео, где продемонстрировала, как готовит пасту из простых продуктов.

В начале ролика артистка в емкость для запекания поместила помидоры черри и большой кусок мягкого сыра.

Далее она измельчила чеснок с помощью чесночницы и натерла немного лимона.

После этого Каменских добавила к предыдущим ингредиентам в емкости специи и оливковое масло и отправила все в духовку.

А когда вынула сыр с помидорами из духовки, то добавила к ним отваренный спагетти и все тщательно перемешала.

“Приготовление блюд для меня - это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое 🍝 Думаю, одна из моих суперспособностей - делать из простых продуктов очень вкусные блюда“, - похвасталась Настя.

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