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Настя Каменских поделилась рецептом любимого блюда

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Певица Настя Каменских показала, как с простых продуктов сделать очень вкусную пасту.
Настя Каменских поделилась рецептом любимого блюда
Настя Каменских поделилась рецептом любимого блюда
instagram.com/kamenskux

Настя Каменских не только талантливая исполнительница, но и еще отличная хозяйка. 33-летняя знаменитость часто радует своих гостей и мужа, рэпера Потапа, вкусными блюдами. Кроме того, певица иногда делиться с подписчиками любимыми рецептами.

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Так, 9 марта, Настя на своей странице в Инстаграм обнародовала короткое видео, где продемонстрировала, как готовит пасту из простых продуктов.

  • В начале ролика артистка в емкость для запекания поместила помидоры черри и большой кусок мягкого сыра.
  • Далее она измельчила чеснок с помощью чесночницы и натерла немного лимона.
  • После этого Каменских добавила к предыдущим ингредиентам в емкости специи и оливковое масло и отправила все в духовку.
  • А когда  вынула сыр с помидорами из духовки, то добавила к ним отваренный спагетти и все тщательно перемешала.

“Приготовление блюд для меня - это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое 🍝 Думаю, одна из моих суперспособностей - делать из простых продуктов очень вкусные блюда“, - похвасталась Настя.

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Теги: Настя Каменских, рецепт, паста
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Источник: ivonа bigmir)net

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