Евгений Клопотенко — известный украинский ресторатор и один из самых известных популяризаторов украинской кухни. Ведущая шоу “Без краватки” на канале НЛО TV Иванна Онуфрийчук поговорила с Евгением о борще и о том, почему сложно построить отношения с девушками, которые готовы к экспериментам.

Какое у тебя отношение к алкоголю?

Читай также: 13 современных женщин, которые “правят“ миром

На самом деле, очень хорошее. Я люблю вкусный алкоголь — он усиливает вкус еды. Мне неинтересно его просто пить и смаковать. Мне интересно пить алкоголь под стейк — идеально подойдет красное вино.

Какое варенье тебе больше нравится: клубника-мята или ананас-чили?

Ты используешь мои вопросы относительно девушек (улыбается). Я обычно спрашиваю это у девушек, чтобы понять, какой у них темперамент. Я, конечно, выбираю ананас-чили. Разве я похож на клубнику с мятой?

Евгений Клопотенко и Иванна Онуфрийчук Пресс-служба

То есть, тебе нравятся женщины, готовые на эксперименты?

Если мы говорим о кратковременных отношениях, то с девушкой, у которой темперамент такой же огонь, как у меня, будет тяжело. Мы друг другу быстро надоедим или поубиваем друг друга. Но если мы говорим об отношениях на всю жизнь, то девушка, которая выберет “клубнику-мяту” — вот с ней мы будем балансировать.

Ты невероятно влюблен в еду и свою страну. Когда появилась эта любовь, и связана ли одна любовь со второй?

Читай также: Меган Маркл уличили во лжи в скандальном интервью

Я всегда любил Украину. Когда слушал гимн, у меня были слезы в глазах. Но я не понимал, что отношения нужно развивать. Я просто ее любил, и думал, что на этом все. Это были классические плохие отношения. А потом я понял, что должен для нее что-то делать, потому что я ее люблю. Начал ее оберегать: что-то отдавал ей, а она — мне. Так наши отношения стали лучше.

Евгений Клопотенко и Иванна Онуфрийчук Пресс-служба

А любовь к еде — она с детства?

Первое блюдо, которое научил меня готовить папа, — это борщ. Дальше я готовил или борщ, или яичницу. Дальше я научился чувствовать продукты. Я не могу просто так взять и съесть яблоко. Мне нужно съесть его и почувствовать.

Ведь можно точно также взять женщину — и почувствовать ее…

Ну смотри: я беру яблоко - почувствовал его, и его уже нет. Вот и женщину так — почувствовал, и они все куда-то исчезают. Я так и к жизни отношусь — пытаюсь брать максимум, а потом ничего не остается.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.