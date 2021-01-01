Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел со второй степенью ожирения

Судья «МастерШефа» обнародовал снимок до похудения.

Популярный украинский ведущий, ресторатор и шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который вот уже 10 лет является судьей проекта «МастерШеф», шокировал подписчиков новой публикацией в Инстаграм.

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49-летний кулинарный эксперт рассекретил, что ранее страдал от лишнего веса. Медики диагностировали у него вторую степень ожирения и посоветовали срочно сменить образ жизни, иначе ему грозил инсульт.

«Я начал тренироваться, потому что доктор выявил у меня вторую степень ожирения. Внутренние органы покрылись жиром. Внешне я не был огромным и большим шефом, но здоровье было плохое: пострадала печень, частые головокружения, иногда я иду, и будто по мягкому одеялу, твердости не было. Мне очень долго проводили анализы и сказали, что мой образ жизни, постоянно стоять на кухни или лежать, от отсутствия другой активности может случиться инсульт. Все артерии в головной мозг пережаты, жир в шее, жир в печени. Вывод — срочно нужно заниматься спортом, или от инсульта и ожирения может прийти скорая смерть», - поделился воспоминаниями Хименес-Браво.

Эктор признался, что не только добавил в свою жизнь спортивные тренировки, но и сменил режим питания. По словам кулинара, ранее он никогда не завтракал, а первый прием пищи был около 14 часов. Теперь же он не выходит с дома, не поевши.

«Раньше я вообще никогда не завтракать. Утром просто пил кофе, а до этого я еще и курил. Первый прием пищи был в 14-15 часов дня. Утром было много работы на кухне, у меня 5-6-7 ресторанов, в каждом по 50 человек подчиненный — было очень тяжело. Но вместе с тренировками я начал заставлять себя завтракать по чуть-чуть, сначала там совсем немного, потом больше, больше, и так завтрак превратился в очень важную часть моей жизни.

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Судья «МастерШефа» добавил, что спорт для него единственное лекарство, которое помогает от ожирения так, как он любит поесть и не может себя ограничивать в еде. Откровенный пост Хименес-Браво дополнил коллажем, на котором можно увидеть, как он выглядел до и после похудения.

«Завтрак и зал - это вообще для меня спасение, вот почему я живу. Я здоровый, чувствую себя хорошо! До этого, я был без энергии, был плохой сон, я не мог долго собрать себя в кучу. Плюс постоянно дискомфорт, плохой самочувствие, проблемы с желудком. Очень плохой период. Заниматься я начал 5 лет назад, вот в этом году будет юбилей. Для меня занятия спортом - это единственный способ получить энергию, заряд на весь день. И плюс я очень люблю есть. Я очень люблю сладкое: торт, донатс, шоколад, а особенно шоколад с малиной! Я обожаю гамбургер, пиццу! Так что зал - это один из способов позволить себе что-то есть», - написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво до и после похудения instagram.com/hectorjimenezbravo

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