Ягодный кекс с розмарином: Вкуснейшая выпечка по рецепту Клопотенко

Евгений Клопотенко подсказал, как приготовить вкусный кекс из летних ягод.

Известный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который в 2015 году выиграл 5 сезон «МастерШефа», продолжает делиться с подписчиками в Инстаграм оригинальными рецептами. На этот раз он решил подсказать, как приготовить нежнейший ягодный кекс с розмарином.

«У меня тупо нет слов. Ягодный кекс с розмарином - это же охренеть можно. Влажненький, структурный. Я визжал от него, женщины рыдают, мужчины завидуют той сексуальности и харизме, во всех разбитые сердца. Короче, вы поняли. Надо готовить и чувствовать тех долбаных бабочек в животе, под коленками и во рту. Это, говорят, называется любовью», - заинтриговал фанов повар.

Для приготовления ягодного кекса по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобятся:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Розмарин – 15 г

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Мука - 180 г Разрыхлитель – 10 г

Молоко - 100 г

Сметана – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Свежие ягоды (смородина, голубика, черника) – 200 г

Пошаговая инструкция по приготовлению ягодного кекса с розмарином:

1. 2 яйца сбиваете с 200 г сахара и добавляете измельченный розмарин (свежий, 15 г где-то).

2. Затем добавляете смесь муки (180 г) и разрыхлителя (10 г). Хорошенько вымешиваете.

3. Подогреваете вместе по 100 г молока, сметаны и сливочного масла. Соединяете с тестом.

4. И напоследок – 200 г свежих ягод. У Клопотенко была красная смородина, голубика и черника. Опять вымешиваете, но на этот раз нежно, чтобы ягоды не подавились.

5. Затем выливаете тесто в форму для кекса. Выпекаете 50 минут при 180 градусах.

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