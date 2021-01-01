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Ягодный кекс с розмарином: Вкуснейшая выпечка по рецепту Клопотенко

Евгений Клопотенко подсказал, как приготовить вкусный кекс из летних ягод.
Ягодный кекс с розмарином: Вкуснейшая выпечка по рецепту Клопотенко
Ягодный кекс с розмарином: Вкуснейшая выпечка по рецепту Клопотенко
instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который в 2015 году выиграл 5 сезон «МастерШефа», продолжает делиться с подписчиками в Инстаграм оригинальными рецептами. На этот раз он решил подсказать, как приготовить нежнейший ягодный кекс с розмарином.

«У меня тупо нет слов. Ягодный кекс с розмарином - это же охренеть можно. Влажненький, структурный. Я визжал от него, женщины рыдают, мужчины завидуют той сексуальности и харизме, во всех разбитые сердца. Короче, вы поняли. Надо готовить и чувствовать тех долбаных бабочек в животе, под коленками и во рту. Это, говорят, называется любовью», - заинтриговал фанов повар.

Для приготовления ягодного кекса по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобятся:

Пошаговая инструкция по приготовлению ягодного кекса с розмарином:

 

  • 1. 2 яйца сбиваете с 200 г сахара и добавляете измельченный розмарин (свежий, 15 г где-то).
  • 2. Затем добавляете смесь муки (180 г) и разрыхлителя (10 г). Хорошенько вымешиваете.
  • 3. Подогреваете вместе по 100 г молока, сметаны и сливочного масла. Соединяете с тестом.
  • 4. И напоследок – 200 г свежих ягод. У Клопотенко была красная смородина, голубика и черника. Опять вымешиваете, но на этот раз нежно, чтобы ягоды не подавились.
  • 5. Затем выливаете тесто в форму для кекса. Выпекаете 50 минут при 180 градусах.

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Теги: Евгений Клопотенко, выпечка, рецепты звезд, кексы с черникой, ягоды, десерты
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Источник: ivonа bigmir)net

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