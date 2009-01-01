Алисса Милано показала редкое фото со второй свадьбы

Звезда «Зачарованных» поздравила мужа с двенадцатой годовщиной их супружеской жизни.

Американская актриса Алисса Милано, которую зрители обожают за роли в сериалах «Зачарованные», «Кто здесь босс?», «Мелроуз Плейс» и «Любовницы», поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома.

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В своем Инстаграм-аккаунте 48-летняя звезда обнародовала черно-белый кадр с церемонии бракосочетания со вторым мужем. Поводом для обнародования снимка стала двенадцатая годовщина свадьбы. 15 августа 2019 года Милано стала женой спортивного агента Дэвида Баглиари.

«12 лет назад я вышла замуж за этого парня. 12 лет! Я понятия не имела, что буду любить его сейчас даже больше, чем тогда. Но я это делаю. Он мое зеркало, и я так выросла в его свете. Я люблю тебя, Дэвид», - подписала фото Алисса.

Отметим, что у Милано и Баглиари есть двое детей - сын Майло, которому 31 августа исполниться 10 лет, и дочь Элизабелла, которая отпразднует 7-летие 4 сентября. До рождения первенца Алисса сделала два аборта и перенесла один выкидыш.

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