Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алисса Милано показала редкое фото со второй свадьбы

Звезда «Зачарованных» поздравила мужа с двенадцатой годовщиной их супружеской жизни.
Алисса Милано показала редкое фото со второй свадьбы
Алисса Милано показала редкое фото со второй свадьбы
Getty Images

Американская актриса Алисса Милано, которую зрители обожают за роли в сериалах «Зачарованные», «Кто здесь босс?», «Мелроуз Плейс» и «Любовницы», поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома.

Читай также: ТОП-15 голливудских звезд с украинскими корнями

В своем Инстаграм-аккаунте 48-летняя звезда обнародовала черно-белый кадр с церемонии бракосочетания со вторым мужем. Поводом для обнародования снимка стала двенадцатая годовщина свадьбы. 15 августа 2019 года Милано стала женой спортивного агента Дэвида Баглиари.

«12 лет назад я вышла замуж за этого парня. 12 лет! Я понятия не имела, что буду любить его сейчас даже больше, чем тогда. Но я это делаю. Он мое зеркало, и я так выросла в его свете. Я люблю тебя, Дэвид», - подписала фото Алисса.

Отметим, что у Милано и Баглиари есть двое детей - сын Майло, которому 31 августа исполниться 10 лет, и дочь Элизабелла, которая отпразднует 7-летие 4 сентября. До рождения первенца Алисса сделала два аборта и перенесла один выкидыш.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Алисса Милано, годовщина свадьбы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь