Бен Аффлек отметил 49-летие без Дженнифер Лопес

С кем отпраздновал день рождения голливудский актер.

В воскресенье, 15 августа, знаменитый актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек отметил день рождения. Обладателю двух статуэток «Оскар» исполнилось 49 лет.

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Многие поклонники именинника были уверены, что этот день он проведет в компании возлюбленной, певицы и актрисы Дженнифер Лопес, с которой возобновил отношения спустя 17 лет после расставания.

Однако папарацци засняли влюбленных в разных компаниях. Так, Джей Ло 15 августа была замечена в ресторане отеля «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе со своим сыном Максом, менеджером Беном и в окружении охранников.

Бен же провел свой 49-й день рождения с тремя детьми от первого брака с актрисой Дженнифер Гарнер – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафиной и 9-летним Сэмюэлем. Папарацци сфотографировали именинника и его наследников на улицах Лос-Анджелеса.

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