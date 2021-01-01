Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стало известно, что Аффлек подарил Лопес на 52-летие

Комментариев: 0
Бен Аффлек преподнес певица украшение, дизайн которого разработал сам.
Стало известно, что Аффлек подарил Лопес на 52-летие
Стало известно, что Аффлек подарил Лопес на 52-летие
Getty Images

В субботу, 24 июля, всемирно известной певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 52 года. День рождения звезда отпраздновала на яхте в Сен-Тропе в компании друзей и возлюбленного, актера Бена Аффлека. 

Читай также: Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе

Западным СМИ удалось рассекретить, что же именинница получила в подарок от 48-летнего бойфренда. Так, портал Е! сообщил, что Аффлек вручил Лопес уникальные ювелирные изделия, которые были созданы под заказ ее любимым брендом Foundrae. Разработать дизайн украшений актеру помогла креативный директор Foundrae Бет Багдайкей.

По словам Бет, один из золотых медальонов был оформлен в виде цветов и шипов, которые символизируют их любовь и способность к изменению и росту. 

“Один из выбранных им медальонов олицетворяет стойкость, которую мы описываем как дикая, обильная и необузданная. Цветы питаются страстью и продолжают цвести даже в темноте, несмотря на невзгоды. Но мы не можем отделить цветок от его шипа. Шип - это риск, который мы принимаем ради того, кого любим. Мы были потрясены его романтическим жестом. Бен проанализировал значение каждой части, прежде чем окончательно выбрать их… Я думаю, что то, что он выбрал, просто идеально“, - поделилась Багдайкей.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Сен-Тропе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Сен-Тропе
instagram.com/jlo

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, подарки звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь