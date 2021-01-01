Стало известно, что Аффлек подарил Лопес на 52-летие

Бен Аффлек преподнес певица украшение, дизайн которого разработал сам.

В субботу, 24 июля, всемирно известной певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 52 года. День рождения звезда отпраздновала на яхте в Сен-Тропе в компании друзей и возлюбленного, актера Бена Аффлека.

Читай также: Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе

Западным СМИ удалось рассекретить, что же именинница получила в подарок от 48-летнего бойфренда. Так, портал Е! сообщил, что Аффлек вручил Лопес уникальные ювелирные изделия, которые были созданы под заказ ее любимым брендом Foundrae. Разработать дизайн украшений актеру помогла креативный директор Foundrae Бет Багдайкей.

По словам Бет, один из золотых медальонов был оформлен в виде цветов и шипов, которые символизируют их любовь и способность к изменению и росту.

“Один из выбранных им медальонов олицетворяет стойкость, которую мы описываем как дикая, обильная и необузданная. Цветы питаются страстью и продолжают цвести даже в темноте, несмотря на невзгоды. Но мы не можем отделить цветок от его шипа. Шип - это риск, который мы принимаем ради того, кого любим. Мы были потрясены его романтическим жестом. Бен проанализировал значение каждой части, прежде чем окончательно выбрать их… Я думаю, что то, что он выбрал, просто идеально“, - поделилась Багдайкей.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Сен-Тропе instagram.com/jlo

Вам будет интересно прочитать на Ivona: