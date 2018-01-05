ТОП-15 голливудских звезд с украинскими корнями
Наши люди везде! Даже в Голливуде. Накануне 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины Ivona решила вспомнить актеров и режиссеров с украинскими корнями. Узнайте, у кого с американских и канадских кинозвезд есть родственники родом из Украины.
Вера и Таисса Фармига
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Родители знаменитых сестер, Любовь и Михаил, - представители украинской диаспоры в Штатах. Вера Фармига до школьного возраста говорила только на украинском языке. Да и сейчас она отлично им владеет. Кроме того, в детстве Фармига изучала украинские народные танцы. Младшая сестра Веры Таисса понимает украинский язык, однако говорит на нем плохо.
Кэтрин Винник
Как и Вера Фармига, звезда сериала «Викинги» в детстве разговаривала только на украинском языке. Кэтрин, настоящее имя которой Катерина Винницька, состояла в украинской скаутской организации «Пласт» и училась в украинской школе в Торонто. А все потому, что ее мама и папа, Роман Винницкий и Леся Винницкая, - представители украинской диаспоры. Их предки родом из Галиции (территории современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей).
Натали Вуд
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Отец голливудской звезды Николай Захаренко, родился недалеко от российского города Владивостока, однако был украинцем по этническому происхождению. В этой части России ранее находилась одна из крупнейших украинских диаспор, а сами украинцы называли эту территорию «Зеленым Клином».
Леонардо Ди Каприо
Бабушка оскароносного актера Хелена Инденбиркен (настоящее имя Елена Степановна Смирнова) была иммигранткой из Одессы. Перед Октябрьским переворотом она выехала с родителями в Германию.
Стивен Спилберг
Предки знаменитого кинорежиссера также были родом из Украины. Бабушка и дедушка со стороны отца переехали в Америку из небольшого села возле Каменца-Подольского. А дедушка по маминой линии родился в Одессе.
Сильвестр Сталлоне
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Прабабушка Сталлоне по материнской линии происходила из богатой еврейской семьи Лейбович, которая владела ткацкими фабриками в Одессе. После эммиграции в США она сменила фамилию на Лейбофиш.
Лив Шрайбер
Дедушка американского актера по материнской линии эмигрировал в США из Украины. Шрайбер часто вспоминает об украинских корнях в интервью.
Дэвид Духовны
Дед звезды сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» по отцовской линии эмигрировал в США из Бердичева. Однажды вТвиттере Духовни написал, что считает себя украинцем.
Дастин Хоффман
Бабушка и дедушка со стороны отца обладателя двух «Оскаров» эмигрировали в Чикаго из Белой Церкви.
Леонард Нимой
Исполнитель роли Спока во франшизе «Звездный путь» и Уильяма Белла в сериале «Грань» родился в Бостоне в семье эмигрантов из города Изяслав (ныне Хмельницкая область).
Джек Пэланс
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Звезда голливудских вестернов, настоящее имя которого Владимир Палагнюк, неоднократно публично заявлял, что он родом из Украины. Отец актера, Иван Палагнюк, родился в селе Иване-Золотое Тернопольской области. А мама Анна Грамяк, была уроженкой Львова.
Сидни Поллак
Создатель фильмов «Тутси», «Три дня Кондора» и «Без злого умысла» также родился в семье эмигрантов из Украины. Его родители переехали в США из Одессы.
Жюль Дассен
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Отец лауреата Каннского кинофестиваля, американского и французского режиссера Жюля Дассен был родом из Одессы. Поговаривают, что дедушка Жюля занимался производством париков для Одесского оперного театра.
Джон Ходяк
Родители американского актера Джона Ходяка, Иван и Анна, переселились в Америку из села Грушатичи, что сейчас находится во Львовской области.
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