ТОП-15 голливудских звезд с украинскими корнями

Узнайте, предки каких американских актеров и режиссеров были родом из Украины.

Наши люди везде! Даже в Голливуде. Накануне 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины Ivona решила вспомнить актеров и режиссеров с украинскими корнями. Узнайте, у кого с американских и канадских кинозвезд есть родственники родом из Украины.

Вера и Таисса Фармига

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Родители знаменитых сестер, Любовь и Михаил, - представители украинской диаспоры в Штатах. Вера Фармига до школьного возраста говорила только на украинском языке. Да и сейчас она отлично им владеет. Кроме того, в детстве Фармига изучала украинские народные танцы. Младшая сестра Веры Таисса понимает украинский язык, однако говорит на нем плохо.

Вера Фармига и Таисса Фармига Getty Images

Кэтрин Винник

Как и Вера Фармига, звезда сериала «Викинги» в детстве разговаривала только на украинском языке. Кэтрин, настоящее имя которой Катерина Винницька, состояла в украинской скаутской организации «Пласт» и училась в украинской школе в Торонто. А все потому, что ее мама и папа, Роман Винницкий и Леся Винницкая, - представители украинской диаспоры. Их предки родом из Галиции (территории современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей).

Кэтрин Уинник Getty Images

Натали Вуд

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Отец голливудской звезды Николай Захаренко, родился недалеко от российского города Владивостока, однако был украинцем по этническому происхождению. В этой части России ранее находилась одна из крупнейших украинских диаспор, а сами украинцы называли эту территорию «Зеленым Клином».

Натали Вуд Getty Images

Леонардо Ди Каприо

Бабушка оскароносного актера Хелена Инденбиркен (настоящее имя Елена Степановна Смирнова) была иммигранткой из Одессы. Перед Октябрьским переворотом она выехала с родителями в Германию.

Леонардо Ди Каприо Getty Images

Стивен Спилберг

Предки знаменитого кинорежиссера также были родом из Украины. Бабушка и дедушка со стороны отца переехали в Америку из небольшого села возле Каменца-Подольского. А дедушка по маминой линии родился в Одессе.

Стивен Спилберг Getty Images

Сильвестр Сталлоне

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Прабабушка Сталлоне по материнской линии происходила из богатой еврейской семьи Лейбович, которая владела ткацкими фабриками в Одессе. После эммиграции в США она сменила фамилию на Лейбофиш.

Сильвестр Сталлоне Getty Images

Лив Шрайбер

Дедушка американского актера по материнской линии эмигрировал в США из Украины. Шрайбер часто вспоминает об украинских корнях в интервью.

Лив Шрайбер Getty Images

Дэвид Духовны

Дед звезды сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» по отцовской линии эмигрировал в США из Бердичева. Однажды вТвиттере Духовни написал, что считает себя украинцем.

Дэвид Духовны Getty Images

Дастин Хоффман

Бабушка и дедушка со стороны отца обладателя двух «Оскаров» эмигрировали в Чикаго из Белой Церкви.

Дастин Хоффман Getty Images

Леонард Нимой

Исполнитель роли Спока во франшизе «Звездный путь» и Уильяма Белла в сериале «Грань» родился в Бостоне в семье эмигрантов из города Изяслав (ныне Хмельницкая область).

Леонард Нимой Getty Images

Джек Пэланс

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Звезда голливудских вестернов, настоящее имя которого Владимир Палагнюк, неоднократно публично заявлял, что он родом из Украины. Отец актера, Иван Палагнюк, родился в селе Иване-Золотое Тернопольской области. А мама Анна Грамяк, была уроженкой Львова.

Джек Пэланс Getty Images

Сидни Поллак

Создатель фильмов «Тутси», «Три дня Кондора» и «Без злого умысла» также родился в семье эмигрантов из Украины. Его родители переехали в США из Одессы.

Сидни Поллак Getty Images

Жюль Дассен

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Отец лауреата Каннского кинофестиваля, американского и французского режиссера Жюля Дассен был родом из Одессы. Поговаривают, что дедушка Жюля занимался производством париков для Одесского оперного театра.

Жюль Дассен Getty Images

Джон Ходяк

Родители американского актера Джона Ходяка, Иван и Анна, переселились в Америку из села Грушатичи, что сейчас находится во Львовской области.

Джон Ходяк Getty Images

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