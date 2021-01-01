Ольга Харлан похвасталась отдыхом с бойфрендом-итальянцем

Украинская спортсменка показала возлюбленному Киев.

Четырехкратная призерка Олимпийских игр и участница нового сезона проекта «Танці з зірками» Ольга Харлан очаровала поклонников свежими фотографиями со своим бойфрендом, итальянцем Луиджи Самеле.

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В Инстаграм-аккаунте 30-летняя украинская фехтовальщица поделилась подборкой ярких кадров, которые были сделаны во время отдыха в Киеве. Так, на снимках можно увидеть, как Ольга и Луиджи позируют на вело-пешеходном мосту над Владимирским спуском и в одном из столичных ресторанов. Также влюбленные устроили романтическую прогулку по Днепру и искупались в бассейне.

«Это была замечательная неделя вместе с любимым здесь... на моей родине. И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты также можете назвать ДОМОМ. Я уже скучаю по тебе», - обратилась Харлан к бойфренду.

Отметим, что Луиджи Самеле тоже является фехтовальщиком. На Олимпийских играх в Токио 34-летнему спортсмену удалось завоевать две серебряные медали в индивидуальных и командных соревнованиях на саблях.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан и Луиджи Самеле instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан и Луиджи Самеле instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан и Луиджи Самеле instagram.com/olgakharlan

Луиджи Самеле instagram.com/olgakharlan

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