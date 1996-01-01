Олимпийские чемпионы независимой Украины
Уже через две недели граждане Украины отметят 30-летие со дня провозглашения независимости нашей страны. Накануне праздника Ivona решила вспомнить о главных достижениях Украины. И начнем мы с побед на Олимпийских играх, где 40 раз играл наш гимн, а звание чемпионов получали 44 украинских спортсмена.
Список всех олимпийских чемпионов независимой Украины
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Оксана Баюл – первая и самая юная олимпийская чемпионка из Украины (золото в фигурном катании в Лиллехаммере 1994)
Лилия Подкопаева – двукратная олимпийская чемпионка Игр в Атланте 1996 года по спортивной гинастике (абсолютное первенство и вольные упражнения)
Владимир Кличко – чемпион Олимпийских игр 1996 по боксу в весовой категории свыше 91 кг
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Инесса Кравец – олимпийская чемпионка 1996 года в тройном прыжке. (За год до Олимпиады легкоатлетка установила мировой рекорд, который продержался до Игр в Токио).
Екатерина Серебрянская - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном зачете (Атланта 1996)
Евгений Браславец и Игорь Матвиенко – золото Атланты 1996 года в парусном спорте в классе яхт «470»
Вячеслав Олейник - чемпион летних Олимпийских игр 1996 по греко-римской борьбе в весовой категории до 90 килограммов.
Тимур Таймазов – чемпион XXVI Олимпийских игр в Атланте по тяжелой атлетике (108 кг)
Рустам Шарипов – золото Атланты 1996 по спортивной гимнастике (параллельные брусья)
Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию на дистанциях 200 м комплекс и 400 м комплекс в Сиднее 2000 и Афинах 2004
Николай Мильчев - олимпийский чемпион 2000 года по стендовой стрельбе
Елена Костевич – золото Афин по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м
Валерий Гончаров – чемпион 2004 года по спортивной гимнастике (параллельные брусья)
Ирина Мерлени – олимпийская чемпионка Афин 2004 по вольной борьбе (до 48 кг)
Юрий Никитин – золото на Играх в Афинах в прыжках на батуте
Наталья Скакун – чемпионка летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах по тяжелой атлетике (до 63 кг)
Эльбрус Тедеев - олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе (66 кг)
Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион по боксу в весовых категориях до 57 и до 60 килограммов (золото Пекина 2008 и Лондона 2012)
Артур Айвазян – первое место в Пекине 2008 в стрельбе из винтовки (лежа, 50 метров)
Наталья Добрынская – олимпийская чемпионка Пекина 2008 в семиборье (легкая атлетика)
Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик и Елена Хомровая – золото Пекина по фехтованию в командной сабле
Виктор Рубан – обладатель золота летних Олимпийских игр в Пекине по стрельбе из лука
Инна Осипенко-Радомская – олимпийская чемпионка Пекина 2008 по гребле на байдарке-одиночке, 500 метров
Александр Петрив - олимпийский чемпион 2008 года в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м
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Анастасия Коженкова, Яна Дементьева, Екатерина Тарасенко и Наталья Довгодько – олимпийское золото в соревнованиях среди парных четверок по академической гребле на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне
Александр Усик – чемпион Олимпиады 2012 по боксу в весовой категории до 91 килограмма
Юрий Чебан – двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ-одиночке, 200 м (золото Лондона 2012 и Рио 2016)
Яна Шемякина – чемпионка Лондона 2012 по фехтованию на шпагах
Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко – золото на Олимпийских играх в Сочи 2014 года в эстафете (биатлон)
Олег Верняев - олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике (параллельные брусья)
Александр Абраменко – золотая медаль Пхенчхана 2018 по фристайлу в дисциплине акробатика
Жан Беленюк – олимпийский чемпион Токио 2020 по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 килограммов.
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К сожалению, у двух победителей Олимпийских игр из Украины отобрали золотые медали из-за допинга. Так, в 2004 году олимпийским чемпионом в толкании ядра стал легкоатлет Юрий Белоног, но 1 декабря 2012 года он был лишен этого звания из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного препарата.
А в 2012 году золоту медаль в тяжелой атлетике получил Алексей Торохтий, однако спустя 7 лет награду у него отобрали из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе атлета был обнаружен туринабол.
Автор: Наталия Коваленко
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