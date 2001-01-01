ТОП-12 голливудских звезд, которые родились в Украине

Вспоминаем украинцев, покоривших Голливуд.

Ни для кого не секрет, что в Америке проживает большое количество выходцев из Украины. Некоторым из них даже удалось покорить Голливуд. Накануне 30-летия независимости нашей страны вспоминаем голливудских актеров и режиссеров, которые родились в украинских городах и селах.

Мила Кунис

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Знаменитость до 7 лет жила в Черновцах. В 1991 году Мила вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес. Чтобы Кунис быстрее освоила английский язык, мама и папа записали ее в школу актерского мастерства в Беверли-Хиллз. Там Мила встретила Сьюзен Кертис, которая вскоре стала ее менеджером. На телевидении актриса дебютировала в 1994 году в мыльной опере «Дни нашей жизни». Настоящим прорывом дня нее стали съемки в ситкоме «Шоу 70-х» и озвучивание Мэг в мультсериале «Гриффины». Среди других успешных работ Кунис можно назвать фильмы «Черный лебедь», «Секса по дружбе», «Оз: Великий и Ужасный», «Очень плохие мамочки» и «Шпион, который меня кинул».

Мила Йовович Getty Images

Ольга Куриленко

Всемирно известная актриса родилась в Бердянске. В 13 лет Ольга переехала в Москву, а позже в Париж, чтобы строить карьеру модели. На телевидении она дебютировала в 2001 году в канадском сериале «Ларко». А спустя несколько лет Куриленко посчастливилось поработать с голливудскими красавчиками Томом Крузом и Пирсом Броснаном, а также сыграть роль девушки Бонда. Самые известные картины с участием украинки: «Кванте милосердия», «Обливион», «Агент Джонни Инглиш 3.0», «Человек ноября», «Переводчики» и «Черная вдова».

Ольга Куриленко Getty Images

Иванна Сахно

Иванна родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. В Украине девушка стала известной после съемок в комедийном сериале «Леся+Рома» и фильме «Иван Сила». В 2012 году она переехала в Лос-Анджелес и уже через 6 лет прославилась в Голливуде. 24-летняя кинозвезда снялась в блокбастере «Тихоокеанский рубеж 2» и в фильме «Шпион, который меня кинул», где сыграла вместе с еще одной украинкой Милой Кунис. Кроме того, Сахно исполнила главную роль в триллере Станислава Капралова «Let it snow». Это первая картина украинского режиссера, которую купил Голливуд.

Иванна Сахно Getty Images

Милла Йовович

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Голливудская кинозвезда родилась в Киеве в семье советской актрисы Галины Логиновой и врача из Черногории Богича Йововича. В пятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировала сначала в Великобританию, а позже в США. В 9 лет Милла начала модельную карьеру, а спустя 4 года дебютировала в кино. Самые известные работы Йовович - «Возвращение в голубую лагуну», «Пятый элемент», «Жанна д’Арк» и «Обитель зла».

Милла Йовович Getty Images

Майк Мазурки

Актер Майк Мазурки, настоящее имя которого Михаил Мазуркевич, родился в 1907 году в селе Купчинцы (ныне Тернопольская область). В возрасте 4 лет будущая кинозвезда эмигрировал с родителями в США. В юности Майк увлекался спортом и даже неоднократно был судьей международных соревнований по греко-римской борьбе. А в Голливуде Мазурки дебютировал в 34-летнем возрасте в киноленте «Жестокий Шанхай». Мужчина снялся в более 130 картинах. Так, его можно увидеть в роли гангстера в культовом фильме «В джазе только девушки».

Майк Мазурки Getty Images

Пол Муни

Обладатель «Оскара» и именной звезды на Голливудской аллеи славы Пол Муни родился в городе Лемберг (ныне Львов). В 5 лет вместе с родителями переехал в Лондон, а позже эмигрировал в США. Как актер он дебютировал на сцене Еврейского театра, когда ему было 12 лет. Вскоре он подписал контракт с Еврейским художественным театром на Манхеттене. В 1926 году впервые сыграл на Бродвее. А еще через три года состоялся дебют Муни в кино в картине «Храбрец».

Пол Муни Getty Images

Вадим Перельман

Режиссер, сценарист и продюсер появился на свет в столице Украины. В подростковом возрасте вместе с мамой он эмигрировал в Канаду. А с 1990 года живет в Лос-Анджелесе. В 2003 году Вадим прославился тем, что его дебютный фильм «Дом из песка и тумана» спродюсировал сам Стивен Спилберг. Кинолента, в которой главные роли исполнили Дженнифер Коннелли и Бен Кингсли, получила три номинации на «Оскар».

Вадим Перельман Getty Images

Отто Премингер

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Знаменитый голливудский режиссер Отто Премингер родом из города Вижница, Черновицкая область. За свою 50-летнюю кинокарьеру он выпустил более 40 художественных фильмов. Однако, в Голливуд Премингер перебрался из Австро-Венгрии только после 40 лет. В США Отто прославился «черными» киномюзиклами «Кармен Джонс» и «Порги и Бесс», нуаровыми фильмами «Лора», «Падший ангел» и историческим фильмом «Кардинал». Режиссер дважды номинировался на премию «Оскар».

Отто Премингер с актрисой Ли Ремик Getty Images

Анатоль Литвак

Кинорежиссер и продюсер Анатоль Литвак, который родился в Киеве, свою карьеру в кино начинал как рабочий сцены в театре в Петрограде. Позже он пробовал себя в роли асистента режиссера. Свой первый фильм он снял в 1925 году, когда ему было уже 41 год. После дебюта Литвак 10 лет работал в Германии, Великобритании и Франции. В 1937 году после успеха фильма «Майерлинг» Анатоль получил приглашение в Голливуд и в течение 20 лет сотрудничал с киностудиями Уорнер Бразерс и 20th Century Fox.

Анатоль Литвак и Софи Лорен Getty Images

Майя Дерен

Режиссер Элеонора Деренковская, более известная как Майя Дерен, родилась в Киеве, однако в 11-летнем возрасте получила американское гражданство. Ее киноработы критики определяют как «поэтическую психодраму» и «кино транса». В фильмах Дерен нет сюжета. Главная задача ее короткометражек - погрузить зрителя в состояние гипнотической завороженности с помощью игры света и тени, зеркал и анфилад, смены ракурсов. Самая известная лента Майи - «Полуденные сети». Поговаривают, что творчество Дерен оказал влияние на Дэвида Линча.

Майя Дерен Getty Images

Илья Волох

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Волох появился на свет в столице Украины. Актерству обучался в МХАТе. Также проходил стажировку в Королевском Шекспировском театре в Лондоне. В начале 90-х переехал в США, где стал одним из самых востребованных актеров-иммигрантов. Волоха можно увидеть в эпизодических ролях в фильмах «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», а также в сериалах «Сверхъестественное», «Агенты Щ.И.Т.» и «Клиент всегда мертв».

Илья Волох Getty Images

Анна Стэн

Анна родилась в Киеве в семье украинского казака и шведки. Сначала она строила актерскую карьеру в Москве. В 1926 году дебютировала в немом кино в картине «Мисс Менд». Через год ей предложили главную роль в «Девушке с коробкой», а затем последовали ведущие роли в «Земле в плену», «Моем сыне» и «Белом орле». Потом Анна несколько лет снималась в Германии и Франции. А в 1932 году продюсер Сэмюэл Голдвин пригласил актрису в Голливуд. В Америке Стэн прославилась не только съемками у именитых режиссеров, но и своим умением подбирать гардероб.

Анна Стэн Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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