Знаменитые женщины, которые сами сделали предложения своим мужьям

Актрисы, певицы и модели, которые сами предложили своим избранникам пожениться.

Похоже, этим звездным женщинам надоело ждать, пока возлюбленные позовут их замуж. Поэтому они взяли инициативу в свои руки и сами сделали предложение руки и сердца своим избранникам. Что из этого вышло, читайте далее в нашем материале!

Синди Кроуфорд

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Эта звездная пара познакомилась на свадьбе агента Синди. Некоторое время Кроуфорд и Гербер были просто друзьями, однако позже между ними возникли любовные чувства. Синди нравилось, что перед Рэнди не нужно изображать из себя идеальную супермодель. Когда она поняла, что готова к супружеской жизни и рождению детей, то сразу же предложила Герберу жениться на ней, и он без раздумий согласился. Супруги счастливы в браке уже 23 года и у них есть двое детей - 20-летняя дочь Кайя и 22-летний сын Пресли.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Getty Images

Анджелина Джоли

Страстные чувства между Джоли и Питтом возникли еще в 2005 году на съемках «Мистера и миссис Смит». Однако Брэд не спешил делать предложение возлюбленной. Их помолвка состоялась только после семи лет совместной жизни. Анджелина сама опустилась на колено перед Питтом в Венеции. Актер ответил согласием, и они поженились 23 августа 2014 года во Франции. Однако, уже в сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официально брак Брэда и Анджелины был расторгнут только спустя три года.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Getty Images

Пинк

Американская певица несколько раз отказывалась стать женой мотогонщика Кэри Харта. Но когда поняла, что готова к браку, то решила сама сделать предложение спортсмену. Во время соревнований любимого она подняла плакат с надписью: «Ты женишься на мне?». На следующем круге Пинк перевернула плакат, где было написано «Я не шучу». Как только Харт окончил гонку, то сразу же ответил «да». Супруги не раз были на грани развода. Однако, им всегда удавалось найти компромисс.

Пинк и Кэри Харт Getty Images

Кристен Белл

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Звезда сериала «Вероника Марс» и ее возлюбленный Дэкс Шепард объявили о помолвке в 2010 году, однако позже решили отложить свадьбу в качестве протеста. Пара не хотела идти под венец, пока в Калифорнии не будут разрешены однополые браки. Как только соответствующий закон был принят, Кристен написала в Twitter: «Дэкс Шепард, ты женишься на мне?». В 2013 году пара сыграла свадьбу и сейчас у них есть две дочери.

Кристен Белл и Дэкс Шепард Getty Images

Гвен Стефани

Исполнительница Гвен Стефани также сама сделала предложение кантри-певцу Блейку Шелтону, с которым они вместе были судьями американского шоу «Голос». В начале июля 2021 влюбленные поженились после почти 6 лет отношений.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон instagram.com/gwenstefani

Алла Пугачева

Поговаривают, что Примадонна предложила Максиму Галкину пожениться во время тоста на его день рождения. Легендарная певица произнесла за праздничным столом: «Я тебя никому не отдам. И, может быть, женю на себе». Сейчас пара воспитывает двойняшек, которых родила суррогатная мама.

Алла Пугачева и Максим Галкин instagram.com/maxgalkinru

Автор: Наталия Коваленко

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