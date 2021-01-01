Звезды рекомендуют: ТОП-10 лучших сериалов по версии знаменитостей

Какие сериалы обожают Дженнифер Лопес, Елена Кравец, Катя Осадчая и Адель.

Несмотря на плотный график, многие популярные музыканты, актеры, модели и писатели находят свободное время на просмотр любимых сериалов. Ivona рассказывает, что обожают смотреть украинские и мировые знаменитости.

ТОП-10 лучших сериалов по версии звезд

Ведущая программы «Твой день» и актриса «Квартала 95» Елена Кравец без ума от британского сериала «Корона».

«О реалиях жизни британской королевской династии. Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. Особенно удивительно себя чувствуешь от осознания того факта, что это история, которая пишется до сих пор... Обожаю такое», - поделилась впечатлениями звезда в своем Инстаграм.

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Певица Адель рекомендует фанам посмотреть «Я могу уничтожить тебя». Артистка заявила, что для нее этот сериал - лучшее, что она видела на британском телевидении за последние годы.

«Это полезно, неудобно, весело, но ужасно грустно, а потом неловко... Это заставляет вас немного кашлять без причины, а также ставить чайник без причины. А потом заставляет вас хотеть выбежать на улицу и смеяться так сильно, как сумасшедший, а потом плакать в течение часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно! Абсолютно фантастический сериал. Микаэла Коул, черт возьми, разорвала», - написал Адель в Инстаграм-аккаунте.

Экс-«ВИА Гра» Анна Седокова в восторге от американского криминально-комедийного сериала «Люцифер».

«Идеальный криминально-комедийный сериал с юмором на грани, библейской историей и (как это можно было совместить) расследованиями. В «Люцифере» отличный актерский состав и режиссерские ходы до последнего сезона. Бывает так, что сериал сдувается на 3/4. А тут продержали нас до самого конца», - поделилась в Инстаграм певица.

Звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший в одном из интервью заявил, что его сильно впечатлило «Черное зеркало». Актер даже мечтает снять собственный научно-фантастический триллер.

В списке любимых сериалов ведущей Кати Осадчей оказался «Молодой Папа» и продолжение сериала под названием «Новый Папа».

«С Джудом Лоу объединяется несравненный Джон Малкович. Раскрывать секретов не буду, потому что это тот случай, когда продолжение сериала не проиграет первой части. И добавлю, что отдельных оваций заслуживают камео Мерлина Мэнсона и Шэрон Стоун в гостях у Папы», - отметила телезвезда на своей странице в Инстаграм.

Дженнифер Лопес во время карантина подсела на сериал «Нарко» от студии Netflix. Об этом артистка сообщила фанам в Инстаграм-Сторис.

Победительница «Евровидения 2016» Джамала назвала сериал «Фарго» настоящим шедевром.

«По моему мнению, это самый настоящий шедевр, а не просто сериал! Но есть и замечанияю Лично мне сложно полностью погрузиться в кино, потому что иногда я просто смотрю и думаю: «Ну, как они создали эту картинку, почему так нереально красиво?». Это не просто сериал со смыслом в духе Братьев Коэнов, это еще и эстетически безупречные кадры», - написала артистка в Инстаграм.

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«Король ужасов» Стивен Кинг прочитал много положительных отзывов о «Ходе королевы» и решил на себе проверить, насколько крут этот мини-сериал. В своем Твиттере писатель назвал его лучшим из лучших.

“Я посмотрел много сериалов, и лучший из лучших – «Ход королевы». Абсолютно увлекательный! Я думал, что ничто не сравнится с «Судом над Чикагской семеркой», но этот сериал это сделал», – написал Кинг.

Певица Надя Дорофеева на платформе рекомендаций Fliist призналась, что ее самым любимым сериалом является «Менталист» с Саймоном Бейкером в главной роли.

Актриса Дженнифер Лоуренс рассекретила в одном из интервью, что просто без ума от сериала «Родина», который снят в жанре психологического триллера.

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