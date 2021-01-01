Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой

Звезда «Сумерек» обнародовал в Инстаграм снимки с возлюбленной.

Американский актер Тейлор Лотнер, который стал всемирно известным после роли Джэйкоба Блэка в киносаге «Сумерки», порадовал подписчиков редкими снимками со своей второй половинкой.

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В Инстаграм-аккаунте 29-летняя знаменитость решил обнародовать несколько фото с 24-летней возлюбленной, медсестрой и видеоблогером из Калифорнии Тейлор Доум. На свежих кадрах влюбленные позировали в повседневных нарядах на балконе с видом на океан.

Возможно, фото были сделаны в особняке пары. Поговаривают, что Лотнер и Доум приобрели большой дом у береговой линии. А несколько недель назад актер и его девушка завели щенка по кличке Реми.

«Хэштег благословлен. Почему она так держит меня за живот?», - забавно подписал новую публикацию Тейлор.

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