Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой
Американский актер Тейлор Лотнер, который стал всемирно известным после роли Джэйкоба Блэка в киносаге «Сумерки», порадовал подписчиков редкими снимками со своей второй половинкой.
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В Инстаграм-аккаунте 29-летняя знаменитость решил обнародовать несколько фото с 24-летней возлюбленной, медсестрой и видеоблогером из Калифорнии Тейлор Доум. На свежих кадрах влюбленные позировали в повседневных нарядах на балконе с видом на океан.
Возможно, фото были сделаны в особняке пары. Поговаривают, что Лотнер и Доум приобрели большой дом у береговой линии. А несколько недель назад актер и его девушка завели щенка по кличке Реми.
«Хэштег благословлен. Почему она так держит меня за живот?», - забавно подписал новую публикацию Тейлор.
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