Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой

Звезда «Сумерек» обнародовал в Инстаграм снимки с возлюбленной.
Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой
Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой
Getty Images

Американский актер Тейлор Лотнер, который стал всемирно известным после роли Джэйкоба Блэка в киносаге «Сумерки», порадовал подписчиков редкими снимками со своей второй половинкой.

Читай также: Рене Зеллвегер впервые вышла в свет с младшим на 10 лет бойфрендом

В Инстаграм-аккаунте 29-летняя знаменитость решил обнародовать несколько фото с 24-летней возлюбленной, медсестрой и видеоблогером из Калифорнии Тейлор Доум. На свежих кадрах влюбленные позировали в повседневных нарядах на балконе с видом на океан.

Возможно, фото были сделаны в особняке пары. Поговаривают, что Лотнер и Доум приобрели большой дом у береговой линии. А несколько недель назад актер и его девушка завели щенка по кличке Реми.

«Хэштег благословлен. Почему она так держит меня за живот?», - забавно подписал новую публикацию Тейлор.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Сумерки, Тейлор Лотнер, личная жизнь звезд, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь