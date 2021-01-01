20-летний сын Мадонны от Гая Ричи стал моделью

Рокко Ричи снялся в стильной фотосессии для глянца.

Сын легендарной поп-звезды Мадонны от брака с британским режиссером Гайем Ричи начал карьеру в модельном бизнесе. 20-летний Рокко Ричи снялся в фотосессии для модного журнала The Rake.

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Кадры из первой фотосъемки Рокко появились на официальной странице глянца в Инстаграм. Парень позировал перед камерой в ретро-образах 50-х годов. Ричи примерял несколько брючных костюмов и стильных галстуков.

«Рокко Ричи, сын Мадонны и Гая Ричи, показывает, что самая элегантная одежда та, которую можно купить, не тратясь на новую. Рокко и его друзья несут послание единства через свой изысканный стиль и возвещают контркультурное движение от быстрой моды к классическим кодам», - говорится в описании к фото.

Рокко Ричи instagram.com/therake

Сын Мадонны и Гая Ричи instagram.com/therake

Рокко Ричи instagram.com/therake

Сын Мадонны и Гая Ричи instagram.com/therake

Рокко Ричи instagram.com/therake

Отметим, что в Сети редко появляются снимки Рокко Ричи. Парень удалил Инстаграм-аккаунт еще 5 лет назад и пока не планирует возвращаться в соцсеть. Сын Мадонны обожает костюмы-тройки. Сейчас он учится на дизайнера.

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