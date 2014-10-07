Звездные родители, которые сделали татуировки в честь детей

Кто из знаменитых мам и пап набил на теле имена своих детей.

Рождения детей для этих знаменитостей является самым важным событием в жизни. Поэтому они решили увековечить имена сыновей и дочерей на своем теле. Ivona рассказывает о звездных мамах и папах, которые набили татуировки в честь наследников.

Мадонна

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62-летняя поп-звезда впервые набила тату в декабре прошлого года. Мадонна нанесла на запястье аббревиатуру «L R D M S E», что означает сочетание первых букв имен ее четырех дочерей и двух сыновей - Лурдес, Рокко, Дэвида, Чифундо, Стеллы и Эстер. Отметим, что только 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко являются биологическими детьми артистки.

Тату Мадонны Скриншот

Джонни Депп

В голливудского актера на груди есть тату с именем дочки Лили Роуз, а на руке – с именем сына Джека.

Тату Джонни Деппа Getty Images

Дрю Бэрримор

Одна из самых известных комедийных актрис также нанесла на тело изображение с именами своих детей. На правой руке актрисы есть надпись «Олив и Фрэнки».

Тату Дрю Бэрримор instagram.com/drewbarrymore

Дэвид Бекхэм

На спине бывшего футболиста есть татуировки с именами троих сыновей - Бруклина, Ромео и Круза, а на ключицу звездный папа нанес имя дочери Харпер.

Тату Дэвида Бекхэма Getty Images

Сьюзан Сарандон

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Лауреатка «Оскара» является мамой троих детей, в честь которых она набила тату. В верхней части спины актрисы можно увидеть первые буквы имен дочери Евы и сыновей Джека и Майлса.

Тату Сьюзан Сарандон Getty Images

Адель

Британская певица сделала за ухом татуировку в виде большой А, что означает первую букву имени ее сына – Анджело.

Тату Адель Getty Images

Юэн Макгрегор

На правом бицепсе актера красуются имена его четырех дочерей - Клары, Эстер, Джамиан и Анук, а также бывшей жены Евы. Отметим, что недавно у актера родился первый сын. Поэтому, возможно, на теле актера вскоре появится еще одно имя.

Тату Юэна Макгрегора Getty Images

Анджелина Джоли

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Голливудская кинодива намного креативнее своих звездных коллег. Вместо имен детей, она набила на руке координаты мест рождения каждого из ее шестерых наследников (троих актриса родила сама и еще троих усыновила).

Тату Анджелины Джоли Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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