52-летняя звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» закрутила роман с Антом Энстидом.

Рене Зеллвегер впервые вышла в свет с младшим на 10 лет бойфрендом Getty Images

Обладательница двух премий «Оскар», американская актриса Рене Зеллвегер официально подтвердила слухи о новом возлюбленном. В начале лета звезда фильмов «Джуди» и «Дневник Бриджит Джонс» закрутила роман с британским ведущим Антом Энстидом.

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На днях влюбленные впервые вышли в свет вместе. 8 августа 52-летняя Рене решила поддержать 42-летнего бойфренда на мероприятии компании Radford Motors, одним из руководителей которой и является Энстид. Для появления на публике Зеллвегер выбрала черное платье и лодочки такого же цвета.

Отметим, что актриса ни разу не была замужем. А вот ее младший на 10 лет избранник дважды разведен. У мужчины есть трое детей.

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