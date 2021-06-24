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Рене Зеллвегер закрутила роман с младшим на 10 лет ведущим

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Узнайте, кто стал избранником звезды «Дневника Бриджит Джонс».
Рене Зеллвегер закрутила роман с младшим на 10 лет ведущим
Рене Зеллвегер закрутила роман с младшим на 10 лет ведущим
Getty Images

Двухкратная лауреатка «Оскара» Рене Зеллвегер больше не одинока. Актриса фильмов «Джуди» и «Дневник Бриджит Джонс закрутила роман с британской телезвездой.

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По информации издания TMZ, 52-летняя Рене встречается с Антом Энстидом, который младше ее на 10 лет. Их знакомство состоялось в начале июня во время съемок шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride.

По словам инсайдеров, пара не спешит говорить отрыто о своих отношениях, так как Ант только на днях завершил бракоразводный процесс. Мужчина расстался с Кристиной Хаак, от которой у него есть годовалый сын. Кроме того, у ведущего есть еще двое детей от первой жены Луизы.

Напомним, что Зеллвегер в 2019 году разорвала семилетние отношения с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II. Кинозвезда дважды была замужем, однако детей у актрисы нет.

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Теги: Рене Зеллвегер, личная жизнь звезд, романы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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