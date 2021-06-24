Узнайте, кто стал избранником звезды «Дневника Бриджит Джонс».

Рене Зеллвегер закрутила роман с младшим на 10 лет ведущим Getty Images

Двухкратная лауреатка «Оскара» Рене Зеллвегер больше не одинока. Актриса фильмов «Джуди» и «Дневник Бриджит Джонс закрутила роман с британской телезвездой.

Читай также: Пономарев рассекретил, поддерживает ли отношения с Мозговой

По информации издания TMZ, 52-летняя Рене встречается с Антом Энстидом, который младше ее на 10 лет. Их знакомство состоялось в начале июня во время съемок шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride.

По словам инсайдеров, пара не спешит говорить отрыто о своих отношениях, так как Ант только на днях завершил бракоразводный процесс. Мужчина расстался с Кристиной Хаак, от которой у него есть годовалый сын. Кроме того, у ведущего есть еще двое детей от первой жены Луизы.

Напомним, что Зеллвегер в 2019 году разорвала семилетние отношения с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II. Кинозвезда дважды была замужем, однако детей у актрисы нет.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: