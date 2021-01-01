Экс-муж Лорак опроверг слухи о их воссоединении новым фото в соцсети
В апреле украинская исполнительница Ани Лорак и ее бывший муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу спровоцировали слухи о своем воссоединении. Экс-супруги вместе пришли на день рождения Филиппа Киркорова. Гости слили в Сеть видео, где Ани и Мурат нежно обнимались и танцевали под медленную музыку.
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Но на днях Налчаджиоглу опроверг слухи о возобновлении отношений с Лорак, опубликовав новые фото и видео со свадьбы друзей во Львове. На торжестве бизнесмен появился в компании своей девушки Лилии. О романе Мурата с визажисткой стало известно еще прошлым летом. И, судя по свежих кадрах, они все еще вместе.
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