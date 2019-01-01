«Снова вместе?»: Что сейчас связывает Ани Лорак с бывшим супругом

Папарацци слили в Сеть новые фотографии певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу.

Папарацци программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, удалось сделать эксклюзивные кадры Ани Лорак и ее экс-мужа Муратом Налчаджиоглу. Кроме того, журналисты узнали, что на самом деле связывает бывших супругов спустя два года после развода.

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Так, по данным СМИ, на дни рождении дочери Филиппа Киркорова Лорак и Налчаджиоглу не только сидели рядом, но и нежно обнимались во время одного из медленных танцев.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу KYIV.LIVE

Также артистка недавно публиковала снимки с экс-возлюбленным и их совместной дочерью Софией, где они выглядели как счастливая семья. Кроме того, оказалось, что девушка, с которой Мурат строил новые отношения, удалила их общие фото в Instagram.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу KYIV.LIVE

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Лорак утверждает, что теплые отношения с Налчаджиоглу она поддерживает только ради дочери. В то же время журналисты выяснили, что Мурату важно сохранить хорошие отношения с певицей ради собственного бизнеса. Недавно мужчина признался, что занимается организацией концертных туров многих известных артистов. На этот год у него запланировано 35 концертов.

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