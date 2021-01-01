Принцесса Беатрис рассказала о болезни, которая может передаться ее ребенку

Беременная внучка Елизаветы II в редком интервью заявила, что не боится, если у ее первенца будет тоже заболевание, что и у нее.

Старшая дочь герцога Йоркского Эндрю и его экс-супруги Сары Фергюсон, принцесса Беатрис уже этой осенью впервые станет мамой. На днях беременная внучка Елизаветы II дала редкое интервью, в котором рассказала о своей болезни.

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В 7-летнем возрасте у Беатрис диагностировали дислексию. Это заболевание характеризируется нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению.

В разговоре с журналистами издания Hello 33-летня принцесса заявила, что если у ее будущего малыша также обнаружат дислексию, то она воспримет это «как подарок». Принцесса добавила, что у ее мужа, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, тоже есть проблемы с чтением и письмом.

«Мой муж тоже страдает дислексией, так что увидим, будем ли мы разговаривать через пару месяцев с новорожденным в доме, но я действительно рассматриваю это как подарок. И я думаю, что жизнь - это проблемные моменты, которые закаляют нас. Конечно, я бы никогда не хотела, чтобы возникли какие-либо сложные ситуации. Но я чувствую, что мы сможем воспользоваться некоторыми инструментами, которые у нас есть от благотворительных организаций. Мне очень, очень повезло, что мы можем поговорить об этом», - поделилась Беатрис, которая сама является покровительницей организации Helen Arkell Dyslexia Charity.

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