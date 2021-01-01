Королевской семье выплатят компенсацию за скандальное интервью принцессы Дианы

Телеканал BBC выделить монаршей семье компенсацию в размере 1,5 млн фунтов стерлингов.

Скандальное интервью принцессы Дианы, которое вышло в 1995 году, продолжают обсуждать в Сети. В конце марта стало известно, что журналист Мартин Башир подделывал документы, чтобы “вытянуть“ из тогда еще жены принца Чарльза откровенные подробности их личной жизни. Башир якобы предоставил Леди Ди справку о том, что няня ее сыновей Тигги Лег-Бурк была беременна от Чарльза и сделала аборт. Также он говорил принцессе, что ее муж вместе с Тигги тайно ездил в путешествие.

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Теперь же изданию Daily Mail стало известно, что телеканал BBC, на котором вышло интервью с Дианой, хочет выплатить членам королевской семьи компенсацию в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (около 55,5 млн гривен). В сумму входит процент от доходов, которые корпорация получила от продажи прав на трансляцию. Точная дата выплаты пока не разглашается, однако сообщается, что монаршая семья отправит полученные деньги на благотворительность.

Принцесса Диана дает интервью Мартину Баширу Getty Images

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