Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Пластический хирург назвал имя самой красивой монаршей особи

Согласно правилам золотого сечения, лицо этой принцессы близко к совершенству.
Пластический хирург назвал имя самой красивой монаршей особи
Пластический хирург назвал имя самой красивой монаршей особи
Getty Images

Известный британский пластический хирург Джулиан Де Сильва объявил, какая королева или принцесса самая привлекательная согласно правилам золотого сечения. С помощью методики компьютерной картографии эксперт выяснил, у кого из представительниц монарших семей черты лица наиболее близки к идеальным и рассказал об этом изданию The Sun.

Читай также: Незручні питання: як отримати на них відповідь цілком конфіденційно?

Так, ТОП-5 самых красивых монарших особ возглавила покойная принцесса Диана. Анализ показал, что ее лицо совершенно на 89,05%.

«Диана получила высокие оценки за форму лица, ширину носа, область бровей, лоб и брови - все они получили наивысшие оценки. Ее самые низкие оценки были за подбородок и губы. Ее губы немного тонкие и плохо очерченные, а подбородок менее классический, чем у некоторых других женщин», - прокомментировал хирург.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Getty Images

На втором месте рейтинга (и на первом среди ныне живущих) оказалась 50-летняя королева Иордании Рания. Ее черты лица соответствуют золотому сечению на 88,9%.

«Королева Рания - потрясающе привлекательная женщина. У нее были самые высокие оценки за подбородок классической формы, а также за губы и область бровей», - объяснил Де Сильва.

Королева Рания
Королева Рания
Getty Images

Читай также: ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП

В тройку лидером также вошла княгиня Монако Грейс Келли, которая, как и принцесса Диана, погибла в автокатастрофе. Лицо матери князя Альбера II идеально на 88, 8%.

«Принцесса Грейс обладает вневременной красотой и имеет самые высокие оценки за расстояние между глазами, их положение почти идеальное - 99,8%. Ее потрясающие губы также получили высокие оценки. Она потеряла отметки за подбородок, который немного нечеткий», - поделился эксперт.

Грейс Келли
Грейс Келли
Getty Images

Меган Маркл обогнала Кейт Миддлтон и оказалась на четвертой строчке с результатом 87,4%.

«У Меган прекрасная симметрия лица, и она ближе, чем любая другая принцесса, к тому, что греки считали идеальным лицом. У Меган почти идеальная форма носа с оценкой 98,5%, правильное положение глаз и великолепный V-образный или сердцевидный подбородок, который женщины больше всего жаждут», - рассказал доктор.

Меган Маркл
Меган Маркл
Getty Images

Читай также: Кейт Миддлтон «обогнала» Меган Маркл в рейтинге влиятельных женщин

Герцогиня Кембриджская стала пятой в рейтинге самых красивых представительниц королевских семей. Согласно золотому сечению лицо будущей королевы совершенно на 86,8%.

«Кейт выделяется тем, что у нее идеальный зазор между носом и губами и очень сильное расстояние между глазами. Она потеряла оценки из-за того, что у нее более слабый подбородок и линия подбородка, чем у Дианы. Тем не менее, она яркая женщина, и ее баллы делают ее одной из самых красивых женщин в мире», - отметил  Джулиан.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: королевская семья, пластический хирург, Золотое сечение, Принцесса Диана, королева Рания, Грейс Келли, Кейт Миддлтон, Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь