Пластический хирург назвал имя самой красивой монаршей особи

Согласно правилам золотого сечения, лицо этой принцессы близко к совершенству.

Известный британский пластический хирург Джулиан Де Сильва объявил, какая королева или принцесса самая привлекательная согласно правилам золотого сечения. С помощью методики компьютерной картографии эксперт выяснил, у кого из представительниц монарших семей черты лица наиболее близки к идеальным и рассказал об этом изданию The Sun.

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Так, ТОП-5 самых красивых монарших особ возглавила покойная принцесса Диана. Анализ показал, что ее лицо совершенно на 89,05%.

«Диана получила высокие оценки за форму лица, ширину носа, область бровей, лоб и брови - все они получили наивысшие оценки. Ее самые низкие оценки были за подбородок и губы. Ее губы немного тонкие и плохо очерченные, а подбородок менее классический, чем у некоторых других женщин», - прокомментировал хирург.

Принцесса Диана Getty Images

На втором месте рейтинга (и на первом среди ныне живущих) оказалась 50-летняя королева Иордании Рания. Ее черты лица соответствуют золотому сечению на 88,9%.

«Королева Рания - потрясающе привлекательная женщина. У нее были самые высокие оценки за подбородок классической формы, а также за губы и область бровей», - объяснил Де Сильва.

Королева Рания Getty Images

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В тройку лидером также вошла княгиня Монако Грейс Келли, которая, как и принцесса Диана, погибла в автокатастрофе. Лицо матери князя Альбера II идеально на 88, 8%.

«Принцесса Грейс обладает вневременной красотой и имеет самые высокие оценки за расстояние между глазами, их положение почти идеальное - 99,8%. Ее потрясающие губы также получили высокие оценки. Она потеряла отметки за подбородок, который немного нечеткий», - поделился эксперт.

Грейс Келли Getty Images

Меган Маркл обогнала Кейт Миддлтон и оказалась на четвертой строчке с результатом 87,4%.

«У Меган прекрасная симметрия лица, и она ближе, чем любая другая принцесса, к тому, что греки считали идеальным лицом. У Меган почти идеальная форма носа с оценкой 98,5%, правильное положение глаз и великолепный V-образный или сердцевидный подбородок, который женщины больше всего жаждут», - рассказал доктор.

Меган Маркл Getty Images

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Герцогиня Кембриджская стала пятой в рейтинге самых красивых представительниц королевских семей. Согласно золотому сечению лицо будущей королевы совершенно на 86,8%.

«Кейт выделяется тем, что у нее идеальный зазор между носом и губами и очень сильное расстояние между глазами. Она потеряла оценки из-за того, что у нее более слабый подбородок и линия подбородка, чем у Дианы. Тем не менее, она яркая женщина, и ее баллы делают ее одной из самых красивых женщин в мире», - отметил Джулиан.

Кейт Миддлтон Getty Images

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