Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о личной жизни

49-летний судья шоу "МастерШеф" объяснил, почему ему сложно строить отношения с женщинами.

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ведущий и судья кулинарного шоу “МастерШеф“ Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками подробностями личной жизни.

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49-летняя знаменитость опубликовал в Инстаграм новый пост, в котором заявил, что публичность мешает ему строит отношения с женщинами. По словам Эктора, однажды он расстался с возлюбленной из-за различных сплетен.

“Я когда-то обжегся тем, что не скрыл отношений, было очень много грязи и сплетен, это плохо сказалось на них и мы расстались. Публичность тем и плоха для меня, что сложно строить отношения и быть счастливым. К сожалению, люди просто забывают, что я тоже человек и что у меня может быть своя жизнь“, - написал Хименес-Браво.

Шеф-повар добавил, что больше не хочет повторят эту ошибку, поэтому личную жизнь держит в секрете. Также Эктор признался, какую женщину хотел бы видеть рядом с собой.

“Так вышло, что я очень требовательный к отношениям, ведь меня воспитывали в дисциплине. Мне важно, чтобы человек рядом со мной был сильным ментально, самодостаточным, сильным духом, как я. После того, как я расстаться из-за публичности, больше такую ошибку не делаю, берегу доверие, нашу историю и отношения от лишний глаз. Также между двумя главное правильная коммуникация, доверие и честность. Люди могут быть кем угодно, но если им хорошо вместе - это прекрасно. Важно не молчать о проблемах, а говорить с партнером, чтобы решить их вовремя. Вот это будет честный союз. Может мой взгляд сильно идеализирован, но такая моя реальность. На каждый товар есть свой купец, так говорят“, - поделился Хименес-Браво.

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