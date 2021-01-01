Незручні питання: як отримати на них відповідь цілком конфіденційно?

Вважається, що жінка завжди має бути молодою і здоровою, бо інакше вона вже не жінка, а… бабуся. От і виходить, що деякі сумніви з приводу свого здоров`я краще нікому не розповідати, аби не зіпсувати собі репутацію. Однак що робити, коли ці незручні питання не дають спати по ночах?

Де не варто шукати відповіді

Є питання, які ви соромитесь обговорювати навіть зі своїм лікарем, а бігати по різних клініках немає часу та й довіри, бо неодноразово ставали жертвою жадібності медичного персоналу? Можна звернутися до подруг, але немає жодних гарантій, що їхній досвід вам допоможе, а не зашкодить. Та й чи не стане потім ця інформація надбанням гласності в соцмережах чи на дружній вечірці?

Наступний варіант – інтернет. Він знає все і при цьому нікому нічого не скаже. Але правильний варіант з того, що вам запропонує світове павутиння, маєте обрати ви. Психологи застерігають: з огляду на відсутність медичної освіти ми зазвичай обираємо те, що… нас влаштовує, тобто компліментарний діагноз, під який вже потім «підганяємо» свої симптоми. А лікар робить з точністю до навпаки. Він спочатку аналізує симптоми, потім призначає аналізи та потрібні дослідження, а вже за їх результатами ставить діагноз. І лише після цього призначає лікування, якщо воно потрібне.

Незаангажований висновок і цілком конфіденційно

Значить, таки до лікаря? Так, але ми не закликаємо вас до походу у лікувальний заклад – тепер відповіді на всі питання можна отримати онлайн. Заходьте на сайт Аптека 9-1-1 – усі свої сумніви ви можете анонімно і безкоштовно обговорити з лікарем, який готовий спілкуватися з вами по телефону будь коли, адже приймає він цілодобово. Жодних імен або цифр попри ваше бажання називати не доведеться, розмова з кваліфікованим і досвідченим лікарем цілком приватна, отже ви надаєте лише ту інформацію, яку вважаєте за потрібне.

За якість такої консультації несе відповідальність «Український центр телемедицини», який має видану міністерством охорони здоров`я ліцензію на цей вид медичної діяльності. Лікарі, що консультують по телефону на сайті Аптека 9-1-1, мають досвід 7-24 роки і спроможні допомогти як в ургентній ситуації, так і в цілком «мирній», коли у людині з`явилися певні сумніви щодо стану свого здоров`я. До них можна звернутися і у разі, якщо потрібна альтернативна думка щодо діагнозу, встановленого іншим фахівцем.

Історія консультацій зберігатиметься у вашому особистому кабінеті, який зачинений для всіх, окрім вас. Отже витік інформації неможливий.

А після консультації у разі потреби лікар призначить лікування. Тут же на сайті Аптека 9-1-1 можна замовити ліки (за цінами нижчими, ніж в аптеці) і забрати їх в найближчій аптеці або y кур'єра в зручному для вас місці та в зручний час. Доставка безкоштовна.

Ви можете пролікуватися цілком конфіденційно, навіть замовивши ліки… по фотографії упаковки чи рецепту, виписаному будь-де і будь-коли. Ви не можете його прочитати, бо у лікаря поганий почерк? Тоді до ваших послуг сервіс розшифрування рецепту:

зробіть фото рецепта (можете не демонструвати свої дані, якщо вони вказані);

відправте його у вайбер за вказаним номером;

отримайте розшифрований рецепт.

Залишатися здоровою, отже, і молодою не так вже й складно, якщо у вас є довірена особа – сайт Аптека 9-1-1, яка професійно проконсультує та допоможе. До речі, тут можна знайти і безліч приємних дрібничок: вітаміни та БАДи, аптечну косметику відомих брендів, якій довіряють професійні дерматологи та косметологи, засоби догляду за тілом, волоссям та нігтями. На сайті представлена 21 тисяча товарів – такий асортимент спроможний задовольнити найвибагливіший смак. Якість кожного бездоганна, адже товари надходять лише від сертифікованих світових та українських виробників і зберігаються в належних умовах.

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