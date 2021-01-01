Андрей Шевченко нежно поздравил жену-модель с 43-летием

Экс-тренер сборной Украины по футболу поделился трогательными кадрами из семейного альбома.

Знаменитый футболист Андрей Шевченко, который 5 лет занимал должность главного тренера сборной Украины, поделился в Инстаграм редкими фотографиями с детьми и женой-именинницей.

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11 августа возлюбленной спортсмена, дочери американского бейсболиста Майка Пазика, модели Кристен Пазик исполнилось 43 года. Шевченко решил публично поздравить супругу, опубликовав в Инстаграм трогательное послание и несколько семейных кадров.

На первом снимке Андрей нежно обнимает Кристен на фоне причала. А на втором фото влюбленные запечатлены со своими четырьмя наследниками – 16-летним Джорданом, 14-летним Кристианом, 8-летним Александром и 7-летним Райдером-Габриэлем. Все семейство позировало в нарядах белого цвета.

«С днем рождения, моя любовь. Мы очень сильно тебя любим», - обратился к жене футболист.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко с женой и сыновьями instagram.com/andriyshevchenko

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