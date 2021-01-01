39-летняя София Буш выходит замуж: Кто стал избранником актрисы

Звезда сериала "Полиция Чикаго" объявила о помолвке.

Известная американская актриса и активистка София Буш сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. На своей странице в Инстаграм звезда сериалов “Полиция Чикаго“ и “Холм одного дерева“ объявила о помолвке.

Читай также: После скандального развода Кристина Риччи объявила о беременности

39-летнюю знаменитость позвал замуж ее бойфренд-бизнесмен Грант Хьюз спустя год после начала отношений. Возлюбленный Софии сделал ей предложение в лодке на озере Комо во время их совместного отдыха в Италии. Снимками с помолвки Буш уже поделилась в соцсети.

“Получается, что быть любимым человеком любимого человека - самое лучшее чувство на планете Земля #ДА Спасибо всем за то, что помогли моему любимому человеку спланировать самый невероятный и трогательный сюрприз в моей жизни. Мое сердце разрывается от счастья“, - написала под одним из кадров актриса.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.