39-летняя София Буш выходит замуж: Кто стал избранником актрисы
Известная американская актриса и активистка София Буш сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. На своей странице в Инстаграм звезда сериалов “Полиция Чикаго“ и “Холм одного дерева“ объявила о помолвке.
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39-летнюю знаменитость позвал замуж ее бойфренд-бизнесмен Грант Хьюз спустя год после начала отношений. Возлюбленный Софии сделал ей предложение в лодке на озере Комо во время их совместного отдыха в Италии. Снимками с помолвки Буш уже поделилась в соцсети.
“Получается, что быть любимым человеком любимого человека - самое лучшее чувство на планете Земля #ДА
Спасибо всем за то, что помогли моему любимому человеку спланировать самый невероятный и трогательный сюрприз в моей жизни. Мое сердце разрывается от счастья“, - написала под одним из кадров актриса.
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