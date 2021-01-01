После скандального развода Кристина Риччи объявила о беременности

41-летняя звезда «Семейки Аддамс» во второй раз станет мамой.

Американская актриса и продюсер Кристина Риччи, которая прославилась после роли Уэнздей в «Семейке Аддамс», сообщила фанам радостную новость. 41-летняя звезда беременна вторым ребенком. На своей странице в Инстаграм будущая мама обнародовала снимок, на котором запечатлены результаты УЗИ.

«Жизнь становится лучше», - подписала кадр знаменитость.

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Кристина не стала скрывать от пользователей Сети имя отца ребенка. В публикации актриса отметила стилиста Марка Хэмптона. Мужчина также обнародовал снимок УЗИ и дополнил его той же подписью, что и Риччи.

Отметим, что о беременности кинозвезда объявила через год после начала бракоразводного процесса с дольщиком Джеймсом Хирдедженом. Кристина подала на развод 2 июля 2020 года, а спустя полгода публично обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Актриса получила запрещающий ордер и теперь Хирдеджен не имеет права приближаться к ней и их 7-летнему сыну Фредди ближе, чем на 90 метров.

Кристина Риччи и Джеймс Хирдеджен Getty Images

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