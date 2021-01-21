Исполнительница роли Уэнздей Аддамс, актриса Кристина Риччи обвинила супруга в домашнем насилии.

Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи подала в суд на мужа: В чем причина Getty images

Известная американская актриса и продюсер, исполнительница роли Уэнздей в “Семейке Аддамс“, Кристина Риччи, которая 2 июля 2020 года подала документы на развод, обвинила супруга, дольщика Джеймса Хирдеджена в домашнем насилии.

Читай также: “Летнее настроение“: Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане

Как пишет издание TMZ, 40-летняя кинозвезда утверждает, что ее экс-возлюбленный избивал ее и плевал ей в лицо во время совместного карантина. Также актриса рассказала, что муж бросил в нее стул и кофе, когда их 6-летний сын находился с ними в комнате.

Кристина уже подала в суд на Джеймса и в качестве доказательств предоставила фото своих рук с ушибами. Риччи получила запрещающий ордер и теперь Хирдеджен не имеет права приближаться к жене и сыну ближе чем на 90 метров.

Муж актрисы тоже собирается потребовать у судьи запрещающий ордер для Кристины “из-за ее оскорбительного поведения, вызванного алкоголем и психотропными веществами“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.