Alyona Alyona прокомментировала участие в дрифте на Софийской площади

Рэп-звезда попала в скандал из-за несанкционированной съемки в историческом центре Киева.

Во вторник, 10 августа, разгорелся скандал с участием популярной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. На пешеходной части Софийской площади прошли съемки, в рамках которых два авто устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому. После таких «гонок» остались черные следы от шин, которые клининговая компания будет отмывать минимум три дня.

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Киевская городская государственная администрация заверила, что не давала разрешение на такой «вандализм». Местные власти обратились в правоохранительные органы, чтобы провести расследование инцидента. В полиции уже признали случившееся хулиганством. Организаторам грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы.

Позже выяснилось, что в одной из машин была певица Alyona Alyona. Знаменитость прокомментировала скандал, обнародовав видеообращение в Инстаграм-Сторис. По словам артистки, организаторы мероприятия сказали ей, что снимают ролик ко Дню Независимости и что получили все необходимые разрешения. Ее же роль заключалась только в том, чтобы прокатиться в авто.

«Меня все спрашивают, что это было. Сейчас я немного объясню. Во-первых, это не было съемкой рекламы или моего клипа. В Украину прилетел гонщик Конор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали ко Дню Независимости, и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто прокатиться на дрифт-машине. Также меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и по завершению всего этого приедут клининговые машины, которые это все отчистят. Ответить на все ваши вопросы я не могу, потому что не я и не моя команда, мы всего этого не организовывали. Спрашивайте у организаторов этого действа – у Red Bull», - сказала в видео Alyona Alyona.

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