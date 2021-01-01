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Alyona Alyona попала в скандал из-за дрифта на Софийской площади

Власти обратились в полицию из-за незаконной съемки рекламы в историческом центре Киева.
Alyona Alyona попала в скандал из-за дрифта на Софийской площади
Alyona Alyona попала в скандал из-за дрифта на Софийской площади
instagram.com/alyona.alyona.official

Во вторник, 10 августа, на пешеходной части Софийской площади два автомобиля устроили гонки в рамках съемок рекламы. Из-за дрифта машин вокруг памятника Богдану Хмельницкому остались черные следы от шин.

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Киевская городская государственная администрация отреагировала не инцидент. В мэрии сообщили, что съемки были несанкционированными. Организаторы гонок не получили разрешение местных властей. Представители КГГА уже обратились в правоохранительные органы, чтобы провести расследование инцидента и установить причастных к нему лиц. В полиции признали случившееся хулиганством. Участникам и организаторам грозит штраф или до пяти лет лишения/ограничения свободы.

Бывший министр Игорь Шевченко также прокомментировал ситуацию. Политик утверждает, что на такой «вандализм» якобы дали согласие столичная полиция и руководство заповедника «София Киевская».

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Позже выяснилось, что в одном из автомобилей во время рекламной съемки находилась популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona. А в другой машине оказался украинский киберспортивный комментатор Виталий Волочай. Певица обнародовала видео в Инстаграм-Сторис, но после огласки сразу же удалила. Однако, ролик успел облететь соцсети.

Отмывать следы от шин будет частная клининговая компания. Поговаривают, что на это уйдет до трех дней.

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Теги: Alyona Alyona, дрифт, Софийская площадь, новости Киева
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Источник: ivonа bigmir)net

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