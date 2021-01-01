Актриса призналась, вмешивается ли Кит Урбан в ее кинокарьеру.

Николь Кидман рассекретила, как муж реагирует на ее постельные сцены в кино Getty Images

Популярная голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман рассказала, как ее муж-музыкант Кит Урбан реагирует на интимные сцены в фильмах с ее участием. 54-летняя обладательница «Оскара» в интервью для E! News рассекретила, что супруг поддерживает ее карьеру и не вмешивается в работу.

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По словам 54-летней Николь, Кит даже не интересуется тем, что происходит на съемочной площадке. Певец видит только конечный продукт, когда уже все снято и смонтировано.

«Мой муж - артист, поэтому он все понимает и не вмешивается. Он видит шоу в самом конце, когда это шоу, все отредактированное вместе, и у него свежий взгляд. Он не читает никаких сценариев, он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке, у него есть собственная карьера, которой он полностью поглощен. Он мало что знает о том, что я на самом деле делаю», - поделилась Кидман.

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