Андрей Шевченко трогательно поздравил Кристен Пазик с 17-летием их супружеской жизни.

Андрей Шевченко показал фото с женой в честь их годовщины свадьбы Getty Images

Один из самых титулованных украинских футболистов и главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко поделился с подписчиками редкой фотографией со своей женой, американской моделью Кристен Пазик.

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Поводом для публикации в Инстаграм романтического кадра стала годовщина свадьбы. 14 июля спортсмен и его возлюбленная отпраздновали 17-летие супружеской жизни. На снимке Андрей и Кристен позировали на фоне море, нежно держась за руки.

«С 17-й годовщиной, любовь моя. Спасибо за то, что делаешь каждый момент вместе особенным, и спасибо, что была рядом со мной, а я в свою очередь всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя», - обратился Шевченко к жене в подписи к фото.

Пазик тоже обнародовала в Инстаграм несколько снимков с Андреем. Два из них были сняты во время откровенной фотосессии, а третий сделали папарацци.

«Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя», - написала Кристен.

Напомним, что 44-летний Андрей Шевченко и 42-летняя Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: 16-летнего Джордана, 14-летнего Кристиана, 8-летнего Александра и 7-летнего Райдера-Габриэля.

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