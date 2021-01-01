Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снова холостячка

Актриса разорвала отношения с Питом Девидсоном после 5 месяцев бурного романа.

Британская актриса Фиби Дайневор, которая прославилась после роли Дафны Бриджертон в нашумевшем сериале «Бриджертоны», разошлась со своим бойфрендом, американским комиком Питом Девидсоном. Пара состояла в отношениях пять месяцев.

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Общие друзья экс-влюбленных рассказали изданию The Sun, что главными причинами окончания бурного романа 26-летней Фиби и 27-летнего Пита стали напряженный график и расстояние. Актриса снималась в Великобритании, в то время как ее парень работал в США.

«Роман Пита и Фиби был настоящим ураганом, и с самого начала они оба были полностью преданы делу. У Фиби были несколько съемок подряд в Великобритании. Тем временем Пит вернулся в США, снимаясь в «Субботним вечером в прямом эфире». Кроме того, он только что начал работу над новым фильмом с Кейли Куоко.

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По словам инсайдеров, Фиби и Пит в последний раз были вместе на родине Дайневор в июле. Потом Девидсон вернулся в Штаты и они больше не виделись.

«Люди не могут просто прыгать в самолеты и летать вокруг света, когда хотят. Это все усложнило. Было довольно показательно, когда на этой неделе Фиби отправилась в Хорватию со своими друзьями, вместо того, чтобы навестить Пита в Америке. Они оба действительно заботятся друг о друге. Но расстояние им мешает. Их друзья думают, что из них получилась отличная пара, но из-за расстояния это совершенно невозможно. Они повеселились и останутся близкими, но, если что-то кардинальное не изменит, их отношения не восстановятся», - поделился источник, близких к паре.

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