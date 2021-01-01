Приходько отказывается отводить 6-летнего сына в первый класс

Певица заявила, что в этом году Гордей не пойдет в школу и вот почему.

Украинская исполнительница и общественный деятель Анастасия Приходько рассекретила в программе «Сніданок з 1+1», что не планирует этой осенью отводить сына в школу.

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Певица заявила, что Гордею, которому 7 августа исполнилось 6 лет, еще рановато идти в первый класс. По мнению Приходько, детям лучше начинать учебу в 7-летнем возрасте. Тогда они больше улавливают. В этом звездная мама убедилась на примере дочери Наны.

«Я хочу, чтобы у него было детство подольше. Он пойдет в семь. Старшая дочка у нас пошла в шесть лет, и мы просто поняли, что это действительно для них рано. На своем опыте я поняла, что надо, чтобы детки шли в семь – тогда они больше улавливают все. Вот она пошла в шесть – вот так и учится: у нее все весело и все хорошо», - призналась Анастасия.

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