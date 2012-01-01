ТОП-10 звездных невест, которые выбрали на свадьбу мини-платье

Какие знаменитые певицы, актрисы, телезвезды и принцессы вышли замуж в коротеньких свадебных платьях.

Многие девушки по всему миру с нетерпением ждут дня свадьбы, чтобы почувствовать себя настоящей принцессой в белоснежном пышном платье в пол. Однако, есть и те, кто ради удобства готов отказаться от традиционного длинного наряда. Ivona предлагает узнать, какие звездные невесты решили выйти замуж в мини-платье.

Джейн Фонда

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Знаменитая актриса для свадьбы с французским режиссером Роже Вадимом выбрала белое мини-платье с высоким воротником и без рукавов. Свадебный наряд кинозвезда дополнила черными сапогами.

Свадебное платье Джейн Фонды Getty Images

Йоко Оно

Йоко Оно надела на свадьбу с Джоном Ленноном белое мини-платье, шляпу, темные очки, длинные гольфы и кроссовки.

Свадебное платье Йоко Оно Getty Images

Одри Хепберн

Голливудская кинозвезда вышла замуж за итальянского аристократа Андреа Дотти в коротком розовом платье с высоким воротником от дизайнера Юбера де Живанши. Необычный свадебный образ Одри дополнила платком в тон к платью.

Свадебное платье Одри Хепберн Getty Images

Элизабет Тейлор

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Голливудская кинозвезда Элизабет Тейлор, которая входит в число звездных рекордсменок по количеству браков, в пятый раз пошла под венец в желтом коротком платье в стиле ампир с длинными прозрачными рукавами.

Свадебное платье Элизабет Тейлор Getty Images

Шарлотта Казираги

Внучка Грейс Келли для росписи выбрала кружевное мини-платье серого цвета с большими бантами от бренда Saint Laurent.

Кира Найтли

Актриса не покупала свадебного платья. Перед гостями церемонии она появилась в наряде, который до этого несколько раз надевала на светские мероприятия. На звездной невесте было бледно-розовое мини-платье от Chanel с прозрачными вставками.

Свадебное платье Киры Найтли Getty Images

Гвен Стефани

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В начале июля 51-летняя американская исполнительница стала женой 45-летнего кантри-певца. На торжестве артистка появилась в необычном образе. В качестве второго свадебного наряда Гвен выбрала платье-бюстье с пышной юбкой от Веры Вонг, короткую фату с цветами и бантом, белые колготки в сетку и ковбойские сапоги.

Эмма Бантон

Экс-солистка Spice Girls на свадьбу с певцом Джейдом Джонсом надела мини-платье от Miu Miu с полупрозрачными рукавами и длинным шлейфом. Свой образ 45-летняя артистка дополнила венком.

Лили Аллен

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Британская поп-звезда во второй раз вышла замуж в ретро-образе из шестидесятых годов. На свадебных снимках Лили позировала в светло-розовом мини-платье с черными пуговицами, открытыми плечами и тонким поясом.

Даша Квиткова

Победительница «Холостяка 9» в ЗАГС пришла в коротеньком платье с оголенными плечами от бренда Tina Valerdi.

Автор: Наталия Коваленко

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