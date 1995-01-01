ТОП-8 звездных рекордсменок по количеству браков

Знаменитые женщины, которые выходили замуж более пяти раз.

Рекордсменки по количеству браков: Кто из звезд чаще всех выходил замуж Getty images

Любовь на всю жизнь – это не про них. Героини нашего материала неоднократно терпели романтические неудачи, но все равно решались на новые отношения. А может им просто нравилось быть в роли невесты?

Ivona составила ТОП-8 знаменитых женщин, которые являются рекордсменками по количеству браков. Медийные персоны из нашей подборки выходили замуж более пяти раз!

Жа Жа Габор, 9 браков

Актрису Жа Жу Габор, которая стала известной в Голливуде в начале 1950-х годов, можно считать абсолютной рекордсменкой по количеству браков.

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Среди ее мужей были: политик Бурхан Бельге, предприниматель Конрад Хилтон (кстати, он был свекром Элизабет Тейлор), обладатель «Оскара» Джордж Сандерс, банкир Херберт Хатнер, нефтяник Джошуа С. Косден-мл., дизайнер куклы Барби Джек Райан, актер Майкл О’Хара, адвокат Фелипе де Альба (этот брак был аннулирован) и предприниматель Фредерик Принц фон Анхальт.

У актрисы был только один ребенок - дочь Фредерика. В биографической книге Жа Жа Габор написала, что забеременела после изнасилования Конрадом Хилтоном. Девочка родилась в 1947 года уже после развода звездных родителей.

Жа Жа Габор и Джордж Сандерс Getty images

Элизабет Тейлор, 8 браков

Американская кинодива Элизабет Тейлор, которая является первой актрисой, чей гонорар составил миллион долларов, была замужем 8 раз. В 1951 году в возрасте 18 лет она стала женой наследника гостиничной империи Конрада Хилтона. Но уже через 9 месяцев после свадьбы сбежала от него.

Вторым мужем «королевы Голливуда» был английский актер Майкл Уайлдинг, Мужчина был старше Тейлор на 20 лет. В этом пятилетнем браке Элизабет родились двоих сыновей. А через месяц после развода в 1957 году в третий раз вышла замуж.

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На этот раз ее избранником стал продюсер Майк Тодд, который был старше ее на 23 года. Но их счастье было недолгим. Уже через год Тодд разбился на самолете. От Майкла актриса родила дочку.

Следующим супругом знаменитости стал лучший друг ее покойного мужа, певец Эдди Фишер. С ним она прожила в браке 5 лет. Далее Элизабет Тейлор дважды выходила замуж за Ричарда Бертона, с которым сыграла в 11-ти фильмах. Их первый брак длился с 1964-го по 1974 год. Во второй раз они поженились в 1975-м, но уже через год окончательно расстались.

Первая свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона Getty images

Спустя полгода после второго развода с Бертоном Тейлор в седьмой раз пошла под венец с сенатором Джоном Уорнером, с которым прожила шесть лет. Последним мужем актрисы стал строитель Ларри Фортенски. В 1996 году супруги развелись, после чего актриса больше не выходила замуж.

Лана Тернер, 8 браков

Голливудская кинозвезда 1940-х и 1950-х годов Лана Тернер была замужем восемь раз за семью мужчинами. Она дважды связывала себя узами брака с актером и ресторатором Стивеном Крейном, а затем с гипнотизером Рональдом Данте, продюсером и бизнесменом Робертом Итоном, владельцем ранчо Фредом Мэй, актером Лексом Баркером, миллионером Генри Топпингом и музыкантом Арти Шоу.

В 1943 году актриса родила единственного ребенка от Крейна, что и стало причиной того, что Лана и Стивен снова поженились после расставания. Однако и второй брак пары был неудачным.

Лана Тернер и Генри Топпинг Getty images

Памела Андерсон, 6 браков

В 1995 году знаменитая актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж за ударника группы Mötley Crüe Томми Ли всего через пять дней после знакомства! Спустя три года пара официально распалась, но звезда «Спасателей Малибу» некоторое время продолжала встречаться с экс-мужем. И это при том, что Томми неоднократно поднимал на нее руку и даже запазил гепатитом C.

В 2006 году Андерсон в белоснежном бикини на яхте в Сен-Тропе сыграла свадьбу с музыкантом Кидом Роком. Но уже через несколько месяцев они расстались. Ходили слухи, что Памела решилась на брак с Кидом только из-за незапланированной беременности. Но сразу после выкидыша ушла от супруга.

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В 2007 году в Лас-Вегасе Памела заключила брак с продюсером Риком Соломоном. Но вместе они прожили только два месяца. Спустя 7 лет они снова сыграли свадьбу, но уже в следующем году официально развелись.

В 2020 году Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, но через 12 дней они расстались. В начале 2021 года актриса рассказала СМИ, что в шестой раз пошла под венец со своим телохранителем Дэном Хейтерсом. Влюбленные сыграли свадьбу накануне Рождества на заднем дворе поместья Андерсон в ее родном Ледисмите на острове Ванкувер (Канада).

Людмила Гурченко, 5 браков

Легендарная советская и российская актриса и певица Людмила Гурченко вышла замуж в 18 лет за режиссера Василия Ордынского, но их брак слишком быстро распался. Вторым избранником артистки и отцом ее единственного ребенка стал сценарист Борис Андроникашвили. А уже через два года Людмила стала женой актера Александра Фадеева.

В 32-летнем возрасте она вышла замуж за певца Иосифа Кобзона, но через три года совместной жизни ушла от него из-за его измены. Два последних брака Гурченко были долговременными. С музыкантом Константином Купервейсом и продюсером Сергеем Сениным она прожила по 18 лет. Правда, с Купервейсом Людмила так и не дошла к ЗАКСу, их союз был только гражданским.

Алла Пугачева, 5 браков

«Примадонна» советской и российской эстрады Алла Пугачева выходила замуж пять раз. В 1969 году она в 20-летнем возрасте стала женой литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса, от которого в 1971 году родила дочь Кристину. После развода экс-супруги остались хорошими друзьями.

Следующим избранником Пугачевой был кинорежиссер Александр Стефанович. Официально их брак продлился ровно три года. Однако, еще до развода певица закрутила роман с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным, за которого в итоге вышла замуж в 1985 году. Пара распалась спустя 8 лет.

Почти сразу после развода в 1993 году Алла вышла замуж за певца Филиппа Киркорова, который был младше ее на 18 лет. В конце 2005 года они развелись. Ходят слухи, что причиной разрыва стали отношения Пугачевой с Максимом Галкиным. В 2011 году Галкин стал пятым мужем певицы. Спустя два года у пары появилось двое детей, которых выносила суррогатная мама.

Джоан Коллинз, 5 браков

Британская актриса и писательница Джоан Коллинз впервые вышла замуж в 19-летнем возрасте в 1952 году за ирландского актера Максвелла Рида. Говорят, что звезда вынужденно стала женой Рида после того, как тот якобы ее изнасиловал. С ним артистка прожила 4 года.

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Спустя 7 лет Коллинз заключила брак с певцом и актером Энтони Ньюли, от которого родила сына и дочь. В 1971 году пара распалась. В 1973 году Джоан вышла замуж за руководителя студии «Apple Records» Рона Касса, от него она родила еще одну дочь. Супруги были женаты 10 лет. В 1985 году Коллинз стала женой шведского певца Питера Холма, но уже через два года со скандалом развелась с ним.

Нынешний брак с театральным менеджером Перси Гибсоном Джоан заключила в 2002 году. Пару совсем не смущает большая разница в возрасте. Избранник 87-летней актрисы младше ее на 32 года.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Getty images

Лолита Милявская, 5 браков

Первые два брака певицы Лолиты Милявской продлились меньше года. Так, в 1985 году в 22-летнем возрасте она заключила брак с однокурсником Александром Беляевым. Во второй раз артистка вышла замуж за Виталия Милявского. Звезда призналась, что это был фиктивный брак ради прописки в Москве и с мужем она виделась только два раза.

Третьим супругом Лолиты стал шоумен и ведущий Александр Цекало, Их союз продлился 12 лет. Поговаривают, что певица вышла замуж за Цекало, чтобы оформить на него дочь Еву, зачатую от другого мужчины.

В 2004-2009 годах Милявская была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. Выкидыш стал одной из причин их разрыва. С 2010 по апрель 2020 года Лолита была женой спортсмена Дмитрия Иванова, который младше ее на 11 лет.

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