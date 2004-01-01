ТОП-5 звездных пар, которые прожили в браке менее трех месяцев

Подборка самых кратковременных браков знаменитостей.

О некоторых звездных парах из этой подборки вы, возможно, даже никогда не слышали. И не удивительно, ведь они в браке прожили не более 3-х месяцев. Ivona предлагает узнать, у кого из мировых знаменитостей были самые кратковременные союзы. Кто-то расстался на второй день после свадьбы, а кто-то смог продержаться несколько месяцев.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис, 72 дня

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Сейчас на слуху возможный разрыв светской львицы Ким Кардашьян с рэпером Канье Уэстом. Однако, мало кто вспомнить, что телезвезда уже один раз разводилась.

В конце августа 2011 года Ким вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, с которым встречалась 5 месяцев до свадьбы. Но счастье пары было недолгим. Уже через 2,5 месяца супруги поняли, что не созданы друг для друга. Брак Кардашьян и Хамфриса продлился 72 дня.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис Getty images

Дрю Бэрримор и Джереми Томас, 39 дней

В 1994 году 19-летняя Дрю Бэрримор стала женой валлийского ресторатора Джереми Томаса, который был почти в два раза старше актрисы. Их союз продержался всего 39 дней. В одном из интервью Дрю заявила, что вышла за Томаса, чтобы помочь ему получить грин-карту для жизни и работы в США.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас Getty images

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс, 2 недели

В 2008 году в новогоднюю ночь комедийный актер Эдди Мерфи сыграл свадьбу с кинопродюсером Трейси Эдмондс. Церемония бракосочетания состоялась на Бора-Бора. Влюбленные планировали зарегистрировать свои отношения и в США, но через две недели расстались.

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс Getty images

Шер и Грегг Оллман, 9 дней

Знаменитая актриса и певица Шер закрутила роман с музыкантом Греггом Оллманом сразу после развода со своим первым мужем Сонни Боно. Пара несколько лет прожила в гражданском браке. А в 1975 году официально поженились в Лас-Вегасе.

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Однако, уже через 9 дней артистка подала на развод. Основной причиной расставания послужили проблемы Оллмана с наркотиками и алкоголем. Мужчине удалось вымолить у любимой прощение. Еще некоторое время они прожили вместе и окончательно расстались в 1977 году.

Шер и Грегг Оллман Getty images

Бритни Спирс и Джейсон Александр, 55 часов

В 2004 году поп-звезда Бритни Спирс сыграла свадьбу в Лас-Вегасе с другом детства Джейсоном Александром. Пара переборщила с алкоголем во время празднования Нового года и отправилась в одну из местных церквей, чтобы заключить брак. Но уже через двое суток Бритни осознала, что сделала ошибку и ее союз с Джейсоном был аннулирован через 55 часов.

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