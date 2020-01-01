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Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»

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Кажется, эти известные актрисы, певицы и модели нашли эликсир молодости.
Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»
Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»
Getty images

Когда мы видим некоторых известных женщин на экранах, мы невольно начинаем думать, что время над ними не властно. Но с природой сложно поспорить. И эти знаменитости тоже стареют, но им удается делать это незаметно.

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Ivona предлагает вспомнить популярных актрис, певиц и моделей, которые выглядят моложе своих лет. Вы будете шокированы, когда узнаете их реальный возраст!

  • Актриса Джейн Фонда, 83 года
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Getty images
  • Певица София Ротару, 73 года
София Ротару
София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official
  • Модель и актриса Кристи Бринкли, 67 лет
Кристи Бринкли
Кристи Бринкли
Getty images
  • Актриса Лив Тайлер, 43 года
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Getty images
  • Актриса Дженнифер Энистон, 52 года
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Getty images
  • Актриса Риз Уизерспун, 44 года
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Getty images
  • Певица Гвен Стефани, 51 год
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Getty images
  • Актриса Джейн Сеймур, 70 лет
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Getty images
  • Певица и актриса Дженнифер Лопес, 51 год
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Getty Images
  • Певица и актриса Шер, 74 года
Шер
Шер
Getty Images
  • Актриса Айла Фишер, 45 лет
Айла Фишер
Айла Фишер
Getty Images
  • Актриса Люси Лью, 52 года
Люси Лью
Люси Лью
Getty images
  • Актриса Кейт Бекинсейл, 47 лет
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Getty images
  • «Мисс мира 1994», модель и актриса Айшвария Рай, 47 лет
Айшвария Рай
Айшвария Рай
Getty images
  • Актриса Минка Келли, 40 лет
Минка Келли
Минка Келли
Getty images

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Теги: Вечно молодые актеры, вечная молодость, нестареющие звезды
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