Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»

Кажется, эти известные актрисы, певицы и модели нашли эликсир молодости.

Когда мы видим некоторых известных женщин на экранах, мы невольно начинаем думать, что время над ними не властно. Но с природой сложно поспорить. И эти знаменитости тоже стареют, но им удается делать это незаметно.

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Ivona предлагает вспомнить популярных актрис, певиц и моделей, которые выглядят моложе своих лет. Вы будете шокированы, когда узнаете их реальный возраст!

Актриса Джейн Фонда, 83 года

Джейн Фонда Getty images

Певица София Ротару, 73 года

София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Модель и актриса Кристи Бринкли, 67 лет

Кристи Бринкли Getty images

Актриса Лив Тайлер, 43 года

Лив Тайлер Getty images

Актриса Дженнифер Энистон, 52 года

Дженнифер Энистон Getty images

Актриса Риз Уизерспун, 44 года

Риз Уизерспун Getty images

Певица Гвен Стефани, 51 год

Гвен Стефани Getty images

Актриса Джейн Сеймур, 70 лет

Джейн Сеймур Getty images

Певица и актриса Дженнифер Лопес, 51 год

Дженнифер Лопес Getty Images

Певица и актриса Шер, 74 года

Шер Getty Images

Актриса Айла Фишер, 45 лет

Айла Фишер Getty Images

Актриса Люси Лью, 52 года

Люси Лью Getty images

Актриса Кейт Бекинсейл, 47 лет

Кейт Бекинсейл Getty images

«Мисс мира 1994», модель и актриса Айшвария Рай, 47 лет

Айшвария Рай Getty images

Актриса Минка Келли, 40 лет

Минка Келли Getty images

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