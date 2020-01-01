Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»
Кажется, эти известные актрисы, певицы и модели нашли эликсир молодости.
Когда мы видим некоторых известных женщин на экранах, мы невольно начинаем думать, что время над ними не властно. Но с природой сложно поспорить. И эти знаменитости тоже стареют, но им удается делать это незаметно.
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Ivona предлагает вспомнить популярных актрис, певиц и моделей, которые выглядят моложе своих лет. Вы будете шокированы, когда узнаете их реальный возраст!
- Актриса Джейн Фонда, 83 года
- Певица София Ротару, 73 года
- Модель и актриса Кристи Бринкли, 67 лет
- Актриса Лив Тайлер, 43 года
- Актриса Дженнифер Энистон, 52 года
- Актриса Риз Уизерспун, 44 года
- Певица Гвен Стефани, 51 год
- Актриса Джейн Сеймур, 70 лет
- Певица и актриса Дженнифер Лопес, 51 год
- Певица и актриса Шер, 74 года
- Актриса Айла Фишер, 45 лет
- Актриса Люси Лью, 52 года
- Актриса Кейт Бекинсейл, 47 лет
- «Мисс мира 1994», модель и актриса Айшвария Рай, 47 лет
- Актриса Минка Келли, 40 лет
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