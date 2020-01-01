Злата Огневич раскрыла свои бьюти-секреты
Известная певица и телеведущая, представительница Украины на конкурсе песни «Евровидение 2013» Злата Огневич часто рассказывает подписчиках о своих тренировках и режиме питания. А на этот раз артистка решила рассекретить, к каким косметическим процедурам прибегает регулярно.
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Так, на своей странице в Инстаграм Злата призналась, что каждую весну делает «социальные» пилинги, общий лифтинг лица и массаж кожи головы аппаратом Дарсонваль. Публикацию Огневич дополнила черно-белыми кадрами из недавней фотосессии. На снимках исполнительница позировала в белой удлиненной рубашке с черным корсетом.
Бьюти-секреты Златы Огневич:
- «Я делаю каждую весну сет из 5-ти пилингов, они называются «социальные», так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице.
- Общий лифтинг лица при помощи специального лазера, причём результат- с одной процедуры и очень долго держится.
- Каждую весну (и глубокую осень) я делаю серию из 20-ти массажей кожи головы аппаратом Дарсонваль. Его придумал французский учёный. Если кратко: аппарат даёт разряды током.
- И, конечно, массаж. В данном случае - аппаратный массаж LPG. Тоже французское изобретение. Обожаю французов именно за это.
- Мой косметолог разработала схему чистки организма и скоро я к ней приступлю. Важно делать детокс организма после зимы».
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