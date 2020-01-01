Ведущая Регина Тодоренко впервые за долгое время посетила родную Одессу.

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России, впервые за долгое время прилетела в Украину. 30-летняя звезда вместе с сыном Михаилом проведала семью в Одессе.

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В Инстаграм Регина решила познакомить подписчиков со своим самым близким человеком. Она разместила в профиле редкую фотографию с мамой Ириной. На свежем снимке родственницы позировали на фоне моря. Регина была одета в светло-зеленую куртку и желтую шапку. А мама ведущей предстала перед камерой в синей куртке.

«Помните, как в 15 лет вы думали: «ой, только бы не быть похожей на родителей», «никогда не буду делать так, как моя мать». И как все поменялось через 15 лет. Теперь ты благодаришь маму за то, каким вырос человеком, Профессионалом в своей сфере, каким родителем стал. Меня мама наделила сосредоточением, уверенностью и здоровым пофигизмом и ещё большой список от адаптивности до безграничной любви к жизни», - написала Тодоренко под семейным кадром.

Регина Тодоренко показала редкое фото с мамой instagram.com/reginatodorenko

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