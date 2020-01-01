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«У меня всё по-простому»: Леся Никитюк рассекретила свой райдер

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Ведущая Леся Никитюк показала, чем ее кормят на съемках.
«У меня все по-простому»: Леся Никитюк рассекретила свой райдер
«У меня все по-простому»: Леся Никитюк рассекретила свой райдер
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк продемонстрировала подписчикам, какой у нее «скромный» райдер. Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя знаменитость показала, чем ее кормят во время съемок.

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Леся запостила видео, в котором рассказала, что ей в гримерке оставляют бананы, мандарины, груши, яблоки, сливы, сладкий перец, огурцы, листья салата и черный шоколад. Также на столе обязательно должны быть салфетки и несколько бутылок воды без газа. Кроме того, на этот раз Никитюк дополнила список своим любимым сиром рикотта.

«Ну и мой райдерочек, пожалуйста. Чтобы вы не думали, что я состоятельная женщина. У меня все по-простому. Единственное, что сегодня я в него добавила мой любимый сыр рикотта з буйволиного молока», - говорит в ролике ведущая.

Райдер Леси Никитюк
Райдер Леси Никитюк
Скриншот
Райдер Леси Никитюк
Райдер Леси Никитюк
Скриншот
Райдер Леси Никитюк
Райдер Леси Никитюк
Скриншот

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Теги: Леся Никитюк, райдеры звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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