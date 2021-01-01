Кэти Перри и Орландо Блум спровоцировали слухи о тайной свадьбе

Певицу Кэти Перри и актера Орландо Блума заподозрили в тайной свадьбе спустя полгода после рождения дочери.

Известная американская исполнительница Кэти Перри спровоцировала слухи о тайной свадьбе с британским актером Орландо Блумом, от которого 27 августа 2020 года родила дочь Дейзи Дав.

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16 марта папарацци сфотографировали 36-летнюю артистку во время прогулки на Гавайях, где она отдыхает вместе с Орландо, их 6-месячной дочерью и 10-летним Флинном (сыном Блума от брака с Мирандой Керр). На свежих снимках можно увидеть кольцо на безымянном пальце Перри. Певица и ее 44-летний возлюбленный пока не комментировали слухи.

Напомним, что в марте прошлого года звездная пара перенесла свадьбу из-за коронавируса. Позже Кэти и Орландо планировали провести торжество в июле в Японии, однако решили отказаться от праздника из-за подготовки к рождению дочери.

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